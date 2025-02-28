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陸智慧機出貨 2025年大爆發

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
智慧手機示意圖。聯合報系資料照
智慧手機示意圖。聯合報系資料照

市調機構IDC最新報告指出，受大陸政策補貼與設備升級需求，2025年大陸智慧手機出貨量將達3億支，年增5.4%。安卓旗艦機型與蘋果入門機型或成最大受益者。安卓系統在大陸市場將增長5.6%，蘋果iOS系統在陸出貨量今年將下降1.9%。

IDC預測，2025年全球智慧手機出貨量將達到12.6億支，年增2.3%，將是繼2024年增長6.1%之後，連續第二年出現增長。

大陸官方「兩新政策」（新型消費與新型基礎設施）在全國範圍推行，成為智慧手機需求增長核心動力。IDC預測，分季看，補貼的短期刺激效應將在第1、2季集中釋放，預計年增率分別為5.8%和7.3%；第3、4季增速小幅上調至6.3%和2.5%。

IDC表示，補貼政策推出後，1月智慧手機和平板市場預計增長20%左右。補貼政策將帶動智慧手機價位區間在人民幣2,000-6,000元產品更明顯增長。

IDC指出，由於智慧手機普及率提高、換機周期的延長及二手智慧手機市場增長也給市場帶來阻力，預計在整個預測期內，智慧手機出貨量將繼續保持個位數增長，2024年至2029年的複合年增長率為1.6%。

人民幣 安卓

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