陸2025年CPI增速目標 估降至2%

大陸全國兩會將在下周登場，總理政府工作報告將公布今年經濟數據目標。由於今年初地方兩會上，多數省份已將今年居民消費價格指數（CPI）漲幅目標下調至2%左右，陸媒分析，預計全國CPI增長目標也將同步下調至這一水平。這可能是大陸自2004年以來通膨目標首次低於3%，顯示大陸仍深陷內需不足，籠罩在通縮陰霾之下。

上海第一財經報導，由於各省份物價目標通常與全國目標大致保持一致，這或預示著3月全國兩會上政府工作報告提出的全國CPI漲幅目標也將下調至2%左右。過去兩年，大陸全年CPI年增皆僅0.2%，遠低於官方年初設定的「3%左右」增速目標，持續在低點徘徊。

報導引述多名專家指出，當前物價水準持續偏低是宏觀經濟面臨的突出問題，不過，CPI成長目標下調至「約2%」是更務實也更具可操作性的做法。

粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，這既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的迫切性。財信金控首席經濟學家伍超明則指，CPI上漲3%原是「上限目標」，更多是為了防止物價過快上漲，但最近幾年物價持續低位、需求不足，政策邏輯需要從「防通膨」轉變為「促回升」，下調目標符合實際情況，反而更能凝聚共識，匯聚實現目標的動能。

長江證券首席經濟學家伍戈提到，近年來，大陸出現價量背離的現象，即GDP成長目標達成，但物價未能同步上升。主要原因包括疫情後的補貼政策在某些產業使價格訊號失靈，以及部分企業採取以價換量的策略。因此，可能需要透過超常規措施來推動價格回升，實現量價協調。