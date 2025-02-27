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小米15 Ultra手機全球首發 手機直連衛星數據功能

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米 15 Ultra 手機全球首發手機直連衛星數據功能。圖／取自IT之家
小米 15 Ultra 手機全球首發手機直連衛星數據功能。圖／取自IT之家

小米總裁盧偉冰27日宣布，小米 15 Ultra 手機全球首發手機直連衛星資料功能，搭載星辰通信，號稱小米史上最強通信系統，新機配備高性能天線組、三顆通信晶片，搭配 AI 全場景優化。

小米 15 Ultra 手機還支持無網通話，挑戰行業最遠 7公里 雙向通話，並全系搭載天通衛星通信，同時還有北斗、天通雙衛星版。

IT之家報導，小米 15 Ultra 手機還搭載高通驍龍 8 至尊版處理器，配備 3200nits 超級陽光屏，宣稱2K 超清解析度，卻只有 1.5K 屏的功耗，擁有小米龍晶玻璃 2.0、超聲波指紋、立體雙揚聲器等配置。

小米15 Ultra定價人民幣6,499元起，跟前一代小米14 Ultra價格一樣，沒有漲價，共有四款配色，包括兩款拼色、經典黑銀、松柏綠。

小米總裁盧偉冰表示，小米15Ultra更注重散熱，採取4低頻 6中高頻天線 T1+TIS+TIS 三芯設計，此外採取AI信號增強，弱信號場景定向優化。

最受關注的影像方面，小米15Ultra可以實現口袋裡的大三元，覆蓋常用三大焦段。每個焦段無斷檔接力，支持28倍無損變焦。

小米15Ultra在與徠卡合作四周年之際，採取新鏡頭工藝和材料，打造徠卡超純光學系統。超透鏡片材料具有超高透光率，降低畫面發霧，-26%霧度降低，-20%鍍膜霧度降低。與iPhone 16 pro Max相比，複雜不透霧。

盧偉冰稱小米15 Ultra的影像總結為「一皇一后」，一皇指的是1英吋超大底主攝，小米15 Ultra要做到1英吋主攝的影像天花板；一后指的是2億畫素潛望長焦。同時，小米全面升級人像大模型平臺。

視頻方面，小米是安卓陣營第一部支持奧斯卡ACES電影級專業色彩系統。同時，小米15 Ultra這次也提供了專業攝影套裝。

高端化進展方面，盧偉冰表示，小米手機未來5年高端化的目標之一，就是要在人民幣6,000元以上價格段實現規模化的突破。

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