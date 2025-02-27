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地表最快！小米SU7 Ultra電動汽車 定價降為新台幣212萬元

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米SU7 Ultra定價人民幣52.99萬元（約新台幣238萬元）。（取自證券時報）
小米SU7 Ultra定價人民幣52.99萬元（約新台幣238萬元）。（取自證券時報）

小米27日發表SU7 Ultra電動汽車，號稱地表最快四門量產車，最快時速359公里，零百加速僅需1.98秒，性能對標百萬級超跑。定價方面，小米SU7 Ultra定價人民幣52.99萬元（約新台幣238萬元），紐北限量版人民幣81.49萬元（約新台幣366萬元）。

小米最貴的一款車SU7 Ultra，小米原本預售定價高達人民幣81.49萬元，一度震驚業界，發表後降為52.99萬元，紐北限量版的定價維持81.49萬元。小米董事長雷軍說：「我們不覺得高價有面子，而是說這個價值要貴的有道理，要喜歡這輛車的人真的買得起！」

雷軍表示，它絕對配得上這句話—地表最強四門量產車。雷軍還透露稱，去年上市短短的九個月時間，小米SU7銷售累計鎖單24.8萬輛，交付超過13.5萬輛。

雷軍表示，小米SU7上市以後好評如潮，小米SU7獲得中保研2024年中國保險汽車安全指數車內乘員、車外行人、輔助安全3項G+評價，獲得中國汽研2024年中國智慧汽車指數（IVISTA）智慧行車、智慧泊車、智慧交互和智慧安全4項G+評價，獲得中汽中心2024年中國十佳車身等評價。

雷軍表示，這些權威機構給出的評價，充分說明小米的質量到了一個什麼樣的程度。正是由於出色的質量，去年年底小米被媒體評為年度之車。

性能方面，小米SU7 Ultra採用了小米超級三電機系統，搭載小米超級電機V8s，最高轉速達到27200rpm，這是小米完全自研的電機。得益於強大的電機加持，小米SU7 Ultra百公里加速僅需1.98秒（不含起步時間）。雷軍表示，像這樣的數字都是以往千萬級神車才具備的性能。

同時，小米SU7 Ultra最大馬力達1548PS，實測最高時速359km/h。它還可不可以跑得更快呢？目前小米在國內沒有找到合適的測試場地。它絕對配得上這句話—地表最強四門量產車。

電池方面，小米SU7 Ultra量產版搭載了寧德時代麒麟Ⅱ高功率電池包，峰值電壓達到897V，最大充電倍率達到5.2C。制動方面，小米SU7 Ultra量產版配備了跑車中尺寸最大的賽級碳陶瓷制動盤，最高工作溫度超過1300攝氏度，是普通鋼剎車盤的2倍以上。

智慧化方面，小米SU7 Ultra搭載1顆雷射雷達、11個高清攝像頭、3顆毫米波雷達和12顆超聲波雷達，配備兩顆輝達Orin-X晶片，搭配驍龍8295車機晶片與Xiaomi HyperOS車機。

價格方面，小米SU7 Ultra起售價為52.99萬元，比此前預售價降低了28.5萬元。雷軍說，在過去三四個月小米進行了大量的調研，發現以前喜歡買BBA的用戶非常渴望擁有小米SU7 Ultra，但是覺得有點小貴。所以小米在討論的時候，就說我們的使命是—哪怕做豪車，也要讓更多喜歡我們的人買得起！

此外，雷軍還提到小米SU7Ultra的目標是「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA」。在發表會中，雷軍還致敬保時捷稱，國際大廠有格局。

人民幣 售價 指數

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