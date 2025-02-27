裁員15％？ 賓士中國確認精簡組織架構：不可避免

面對全球汽車產業深度調整與市場波動，近期市場傳出「賓士中國啟動裁員計劃，裁員比例約為15%」的傳聞。賓士中國對此指出，面對充滿挑戰的市場環境及汽車業的轉型機遇，賓士依業務需求，調整職位設定，並整合或削減冗餘重複的職位，而業務的整合或削減將「不可避免」地涉及到部分員工的工作安排。

每日經濟新聞報導，賓士相關負責人廚做上述表述外，並回應稱，接下來賓士將更深入地應用新的數位化技術賦能業務營運，提升營運效率，精簡業務流程。同時，賓士也將根據業務需求，「調整職位設定並與員工一起學習掌握新技能，並整合或削減冗餘重複的職位」。

賓士還稱，「面對充滿挑戰的市場環境及汽車行業的轉型機遇，我們一直在積極進行業務調整，不斷提升我們的營運效率和市場競爭力。」而業務的整合或削減將不可避免地涉及到部分員工的工作安排，賓士將嚴格遵守相關法律法規，秉承坦誠協商、友好的態度，為相關員工提供合情、調整可能合情、合理、合法的跟進方案，包括但不限於高於市場水準的經濟支持，以及在就業輔導。

事實上，人員優化與結構調整並非突如其來。在賓士2024年業績報告會上，賓士管理層就已明確表示，賓士正採取措施使公司變得「精幹、更迅速、更強大」，而旨在為讓賓士贏得未來。

快科技援引業內人士分析，「參考過去一年的財務、市場表現，賓士中國此次『自我革命』實為意料之中。」面對中國大陸汽車品牌在新能源、智慧轉型方面的強勢表現，作為傳統外資豪華品牌，賓士正面臨巨大壓力。「可肯定的是，奔馳在管理、研發、產品、市場等方面的優化調整還會繼續持續下去。」

從賓士財報來看，賓士2024年全年銷售額為1,455.9億歐元，年減4.5%；淨利潤104.09億歐元，年減28.4%。同時，數據顯示，賓士2024年全年銷售量下降3%，至198萬輛。其中中國大陸銷量下降7%，歐洲銷量下降3%，美國銷量成長9%。

同日，彭博引述知情人士稱，賓士此次裁員主要集中在中國大陸的賓士融資與賓士銷售服務公司。同時，裁員已展開，其中對合約到期的員工不再續約，但最終裁員規模是否達到15%仍未清晰。目前尚不清楚裁員行動是否影響賓士的大陸總部，或是與當地企業的合資工廠。賓士的裁員之舉，凸顯外國車企在大陸所面臨的困境。

路透亦分析，賓士與其他老牌外國車企一樣，近年來銷量遭遇重創，在競爭激烈的電動車和混合動力車領域輸給了比亞迪等大陸本土競爭對手。