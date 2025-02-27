陸2024年手機出口增長1.5%至8.14億部 連降8年後首回正

大陸海關總署最新統計顯示，2024年大陸手機出口8.14億支，增長1.5%，這也是2015年出口13.43億支頂峰後，連降八年的首度回正，並連續第三年保持在8億支之上。

IT之家報導，大陸手機出口額下降3.1%至1,343.6億美元，佔大陸貨物出口總額的3.8%，較2018年最高值的5.7%已明顯下滑。

按出口額統計，2024年大陸手機主要出口市場為美國、香港、日本、荷蘭、阿拉伯聯合大公國等，市場結構保持穩定。因發達國家市場手機滲透率更高、換機週期更長等原因，大陸手機對該類市場的出口穩中有降。

2024年大陸對發達國家出口手機731.5億美元，下降 6.3%，佔大陸手機出口總額54.4%，較2023年下降2%，對發達國家出口數量為2.06億支，下降4.4%。

除發達國家以外，新興市場已成為大陸手機出口增長點。2024年大陸手機對新興市場出口399億美元，增長4.7%，出口額佔大陸手機總出口額的29.7%。出口量為4.15億支，增長 9.2%，出口量佔比小幅提升至 51%。

《封面新聞》引述中國信通院與市場調查機構Canalys的資料，全球智慧型手機市場在2024年擺脫連續兩年下滑，增長7%，出貨量達12.2億支，需求激增、更新換代及管道補貨是主因。銷量排名第一、二名為蘋果和三星，小米增長15%出貨1.686億支，排名第三；傳音增長15%至1.067 億支，排名第四；OPPO增長3%至1.036億支，排名第五。