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大陸研修生1月來台申請數暴跌 陸委會：未反映全貌

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑27日透露，政大、銘傳與文化3所大學，本學期預計來台的大陸研修生，將超越去年同期。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑27日透露，政大、銘傳與文化3所大學，本學期預計來台的大陸研修生，將超越去年同期。（記者廖士鋒／攝影）

移民署日前公布的今年1月大陸地區人民來台各項事由統計中，大陸研修生申請、許可與出境人數都比去年同期大幅度減少，陸委會對此則表示，這個數據「實際上沒有反映全貌」，並指有3校的陸籍研修生在本學期預定來台的研究生都較去年同期還要多。

移民署日前公布的今年1月大陸地區人民來台各項事由統計中，大陸研修生申請、許可與出境人數都比去年同期大幅度減少，本報記者27日下午在記者會上詢問陸委會是否有最新的2025年迄今陸籍研修生來台統計數據？

對此陸委會副主委梁文傑回應指出，關於研修生的部分，因為各校是在去年12月才陸續會向移民署送件申請，這個作業「其實還在持續中」，所以移民署公布的今年1月份的數據，「實際上是沒有反映全貌」。

他表示，陸委會掌握到的國立政治大學、銘傳大學、文化大學3校，在本學期預定來台的研修生「都較去年同期還要多」，他表示，因為現在學期才剛剛開始，「到下個月的數據就會比較明確」。

據本報記者查詢，去年1月陸籍研修生來台申請數為574人次、許可數為859人次，出境1,528人次、入境3人次；而今年1月則為申請數208人次、許可數448人次、出境644人次、入境3人次。

至於「第三地陸生」來台政策，去年底經教育部長鄭英耀宣布正在研擬，當時陸委會也表示樂見，目前具體進度？梁文傑則說，「我們還是一樣樂見，也會會同教育部持續研議，希望能夠讓更多陸生來來就學」。

據陸委會官網統計，大陸研修生去年全年度來台共有2,296人次，低於前年的2,523人次歷史最高峰則為2015年的3萬4,114人次。大陸學位生的新生註冊，去年則僅128人。此前大陸教育部已於2020年4月宣布，考量疫情及兩岸關係，暫停陸生赴台升讀試點。

移民署 陸委會

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