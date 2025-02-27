特斯拉FSD落地中國迎負評：表現不如在地對手

特斯拉股價連續兩天大跌，主因是全自動駕駛（FSD）更新版25日在中國落地，受限於中美數據管制，只能推出並不真正具備FSD的「閹割版」，實際駕駛測試遭致大量負評，被指表現不如理想、華為等在地競爭對手。

綜合界面新聞、搜狐汽車等陸媒報導，特斯拉中國25日發布FSD軟體更新的消息，表示更新後能在城市道路直行、左右轉、掉頭、自動變道等。此外，車載攝影鏡頭還將監控駕駛的注意力。

在中國，購買FSD的車主需要具備兩個條件：第一，所持車輛是2023年10月後搭載了特斯拉4.0晶片硬體的版本；第二，車主需購買人民幣6.4萬元（下同，約新台幣29萬元）的FSD套裝軟體。在台灣，FSD售價為新台幣22萬2000元。

對比美國的FSD功能，特斯拉中國推送軟體更新的功能並不能實現完全自動駕駛，特斯拉中國將這套智駕的定義從「FSD完全自動駕駛」改為「FSD自動輔助駕駛套件」。特斯拉中國客服也表示，本次軟體更新的功能不同於美國版功能。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）此前表示，中國不允許特斯拉將培訓影片傳輸到中國境外；美國政府也不允許特斯拉在中國進行培訓，這讓特斯拉進退維谷。他們解決這個問題的方法是查看網路上可獲得的中國街道影片，然後將其放入的模擬器中，再進行訓練。

報導說，特斯拉這個靠網路道路影片訓練出的智駕，在中國出現水土不服的症狀。在中國社群平台，大批特斯拉車主進行實測，結果出奇一致：水土不服、價不對貨。

多名車主反映，特斯拉中國版的FSD有壓實線、闖紅燈、誤走非機動車道的通病。例如，在直行紅燈、左轉綠燈允許左轉但禁止直行的情況下，FSD因無法識別信號組合，誤將左轉綠燈識別為直行許可，導致闖紅燈違規。

鳳凰網科技26日直播展示FSD的道路實測顯示，特斯拉在80公里北京道路實測中觸發5次接管，而中國的理想AD Max V13 1000萬Clips模型觸發3次接管，接管次數更少，且率先到達終點，領先特斯拉10分鐘左右。

鳳凰網科技稱，理想的智駕水準略顯落後小鵬與華為的鴻蒙智行，但即便不是中國智駕的頂尖水準，依舊領先特斯拉。

報導提到，FSD對公車專用道的誤判率超過60%，而華為ADS 3.0和小鵬XNGP的同類場景準確率均超過95%。

大陸車媒「懂車帝」昨天將特斯拉Model Y、問界M9和理想L7進行智慧輔助駕駛的對比。在測試過程中，特斯拉FSD一度發生23次違規以及12次接管。懂車帝稱，特斯拉目前對公車道識別能力較差。問界M9走公車道次數為4次，還有一次壓引導線及5次違規；理想L7接管了3次，還有違規4次。

中國知名汽車部落客陳震發布一則測試FSD後的短影音。他手裡握著一疊罰單，表示一共7次違規，包括走自行車道、壓實線、轉彎車道直行等。

特斯拉FSD高昂的售價也引發質疑。相較之下，華為ADS乾崑智駕高階功能包標準價格一次性購買3.6萬元，包括城區智駕領航輔助、城區車道巡航輔助增強、代客停車輔助等功能，而且該高階智駕包還經常有優惠活動，比如今年上半年一次性買斷價格為3萬元。

其次，中國車廠在智慧駕駛上已建立恐怖的技術反覆運算。華為ADS系統過去12個月完成27次的OTA升級，小鵬XNGP的演算法模型每72小時就會進化一代，而特斯拉在過去一年在中國僅推送4次重大更新。這使得中國國產智駕系統在複雜路口通過率、極端天氣穩定性等關鍵指標上，已經完成對特斯拉的反超。

報導說，特斯拉的技術毋庸置疑，FSD更新版在中國慘遭「翻車」，核心問題在於「水土不服」。特斯拉所依賴的「純視覺＋端到端」技術路線與中國複雜路況的適配性不足。另外由於中美數據跨境限制，中國要求自動駕駛數據必須由本土企業主導處理，而特斯拉的核心演算法仍需依賴美國團隊優化。這種「技術主權」矛盾導致FSD反覆運算速度落後於中國國產系統。

FSD在中國落地引起負評之後，特斯拉股價25日大跌超過8%，總市值跌破1兆美元大關；昨天又重挫近4%，股價跌破300美元，收盤報290.8美元。