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官網已刪陸客來台7000億收益？陸委會：改放歷史資料區

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑27日解釋官網為何刪掉陸客來台7000餘億元收益，強調這已擺到「歷史資料區」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑27日解釋官網為何刪掉陸客來台7000餘億元收益，強調這已擺到「歷史資料區」。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸觀光議題近期仍沒有突破，官方更出現「真金白銀難道是垃圾」的齟齬，而本報記者發現陸委會官網日前在「施政績效專區」，悄然刪除了大陸旅客來台觀光的收益7,142億元段落，對此陸委會副主委則表示，因為數據「這幾年來並沒有變動」，所以「就不用再放在隨時更新的地方」，但強調歷史資料區還是有。

本報記者近日發現，陸委會官網的施政績效專區，其中有「中國大陸旅客來臺觀光執行情形」欄位，過去都有完整的統計，包含旅客人次、觀光收益等。

但近日似乎刪去我方政府自行統計的陸客來台為台灣創造的收益，被刪掉的段落提到，「依中國大陸觀光客在台每日消費金額 203.26 美元、停留 7 日估算，估計已為國內帶來新台幣 7,142 億元的觀光外匯收益」。

對於政府為何刪掉這個歷年統計都包含在內的數據？陸委會副主委梁文傑27日下午在記者會上回覆本報記者詢問指出，「我們以前所根據的其實是交通部觀光署在疫情以前所做的2019年旅客消費及動向調查報告，大家也知道說從2019年到現在為止，並沒有陸客觀光團，所以這個數字其實它就變成是一個歷史數字」。

梁文傑強調，「我們並沒有刪掉它，我們只是把它放到歷史資料區，因為這些數據都是2019年的數據，它這幾年來並沒有變動，所以我們想就不用再放在隨時更新的地方，所以你去歷史資料區看還是有的」。

據本報記者查詢，在陸委會官網施政績效的月度歷史資料區中，2024年的11月還有這項數據，但2024年12月與2025年1月則已刪除。

目前陸委會官網對於陸客來台「施政績效」的具體描述，僅剩下「自97年7月迄113年12月底止，中國大陸團體旅客來台觀光達1,433萬餘人次（108年度85.8萬人次）。在陸客來台自由行部分，據內政部移民署統計，自100年6月22日起至113年12月底止，中國大陸旅客來台自由行入境人數逾765萬人（108年度95.1萬人次）」。

此外，日前陸委會主委邱垂正在廣播節目上曾說，業者抱怨陸客1.0只賺到「疲勞」和「垃圾」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮則在26日回應指，先前台灣相關方面曾經估算，2008年7月至2012年6月底，大陸居民赴台旅遊人數累積超過398萬人次，為台灣經濟帶去超過2,023億元新台幣收益，「難道這些真金白銀是『垃圾』嗎？」

陸委會 陸客

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