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小米股價大漲又跳水 雷軍一度登頂中國首富

中央社／ 台北27日電
小米今晚將發布新產品，今日早盤股價一度漲超過4%，刷新歷史紀錄。新華網
小米今晚將發布新產品，今日早盤股價一度漲超過4%，刷新歷史紀錄。新華網

小米今晚將發布新產品，今日早盤股價一度漲超過4%，刷新歷史紀錄，更使小米創辦人雷軍身價一度超越農夫山泉創辦人鐘睒睒，登頂中國首富。不過此後小米股價快速跳水，一度跌超8%。

小米公司官方微博消息，小米高端手機15 Ultra、汽車SU7 Ultra將於今晚7點正式發布。

今日一早，雷軍連發4條微博，為小米SU7 Ultra進行宣傳預熱。雷軍指出，「這是小米首次衝擊豪車市場，意義非凡！」小米SU7 Ultra預售價為人民幣81.49萬元（約新台幣368萬元）。

根據雷軍日前公布，該車型在去年10月29日開啟預售的10分鐘內，訂量已突破3680輛。雷軍更表示，1萬輛的全年銷量目標，已有9成把握。

綜合中國基金報與新浪財經報導，今日早盤，小米集團股價盤中一度漲超過4%，最高58.7港元，這一強勢表現不僅刷新了小米集團股價的歷史紀錄，也使雷軍的財富水漲船高。

據計算，雷軍的總財富估值近人民幣4400億元，超越農夫山泉創始人鐘睒睒，成為中國新首富。小米集團市值更來到1.41兆港元。

不過下午小米集團股價開始下跌，到午後跌幅超過8%，雷軍身家縮水，鐘睒睒也重回中國首富寶座。

據美國雜誌「富比世」（Forbes）去年4月公布的2024年全球富豪排行榜，鍾睒睒連續第4年成為中國首富，總財富623億美元。

人民幣 財富 農夫山泉

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