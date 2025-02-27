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《哪吒2》風靡全球…台灣何時能看到？出品方：已做好在台上映一切準備
大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）熱映全球，對於該片是否有機會在台灣上映，該電影出品人、光線傳媒董事長王長田表示，「大陸已做好在台灣上映的一切準備。」
央視報導，大陸國家電影局方面表示，對於《哪吒2》登陸台灣院線，大陸在包括政策在內的各方面都完全沒有限制。
王長田表示，相關的拷貝、版本都已備好，只要獲得台灣方面的上映許可，台灣觀眾隨時可以在電影院與《哪吒2》見面，他並稱「如果不能在影院觀看這樣一部世界級的、體現中華文化的華語電影，那會很遺憾。」
王長田也提到，相信台灣觀眾會非常喜歡這部電影，也已經有一部分人飛到大陸觀看這部影片，反應非常好。
在2月26日的大陸國台辦例行新聞發布會上，發言人朱鳳蓮稱有近40萬條台灣網友評論，呼籲盡快在台灣上映這部電影，希望台灣有關方面傾聽民眾呼聲，讓更多優秀大陸電影進入台灣影院，讓台灣同胞能欣賞更多優秀文化產品。
據貓眼專業版2月26日數據，《哪吒之魔童鬧海》全球票房（含預售及海外）破139億，衝擊全球票房榜第7。
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