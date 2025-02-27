快訊

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新一輪打壓剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

聽新聞
0:00 / 0:00

小米推新品股價漲 雷軍一度成大陸首富

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米創辦人雷軍。（圖／取自百度）
小米創辦人雷軍。（圖／取自百度）

小米15 Ultra、小米SU7 Ultra將於27日晚上7點正式發布，小米股價也在今天一度漲超4%，股價再創歷史新高，使小米創始人、董事長兼執行長雷軍財富一度超越農夫山泉創始人鐘睒睒，成為大陸新首富。

陸媒《蕭湘晨報》報導，不過隨後小米集團的股價下跌，跌幅達7.64%。鐘睒睒的身價也超越雷軍，重回大陸首富寶座。

據《中國基金報》整理，27日一大早，雷軍連續發了四條微博，為今晚7點發布的小米SU7 Ultra進行宣傳預熱。先是表達他對今天小米SU7 Ultra7發布的興奮之情，接著又詢問網友對車子的哪款顏色有興趣。

雷軍在26日就連連發文，先是提到小米SU7 Ultra產品力很強，1萬台的全年銷量目標，已有9成把握。並宣布Xiaomi HAD端到端全場景智駕正式發布，已開啟全量推送。

據去年11月福布斯發布的2024年中國富豪榜，鐘睒睒連續第四年成為大陸首富，身家508億美元；騰訊控股主席馬化騰以468億美元位列第二；字節跳動創始人張一鳴排第三，財富為456億美元。而雷軍當時以199億美元的身家位列第十。

小米 財富 雷軍

延伸閱讀

小米發表端到端全場景智駕 從起點至終點的駕駛體驗

赴習近平座談會沒在怕？他坐姿鬆弛如官老爺 驚人背景曝光

DeepSeek「AI天才少女」求媒體收手 捧得多高摔得多重

動作頻頻釋訊號？馬雲亮相民企座談會 螞蟻上市觸礁後首次

相關新聞

《哪吒2》風靡全球…台灣何時能看到？出品方：已做好在台上映一切準備

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）熱映全球，對於該片是否有機會在台灣上映，該電影出品人、光線傳媒董事長王長田表示，...

成熟晶片價格被中企「打下來」 外媒驚呼：只剩三分之一

日媒報導，中國在半導體領域取得長足進步，其迅速擴張與積極性正將市場價格「打下來」，讓全球製造商倍感壓力。一家德國晶片(芯...

生技界DeepSeek？ 中製抗癌藥療效勝過美巨頭暢銷藥

隨著中國DeepSeek的技術創新吸引全球目光，中國生物醫藥領域也傳來重大突破。美國CNN報導，在去年的一項肺癌治療試驗...

中車主實測特斯拉FSD 闖紅燈、壓實線「開一趟扣完12分」

特斯拉（Tesla）25日在中國推出自動駕駛功能，但多位車主實測發現，因僅靠網上視頻學中國路況，對中國道路及交通規則數據...

中國仍是首選 華南美商會：76%企業計畫今年再投資

華南美國商會26日發布「2025年華南地區經濟情況特別報告」，顯示39%的受訪企業將中國視為首選投資目的地，76%計畫2...

小米推新品股價漲 雷軍一度成大陸首富

小米15 Ultra、小米SU7 Ultra將於27日晚上7點正式發布，小米股價也在今天一度漲超4%，股價再創歷史新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。