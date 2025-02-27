快訊

走進敘利亞難民營：巴勒斯坦人面目全非的記憶

陳啓昱任董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

福建試點台灣業者設節目製作公司 免境外作品引進申報

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
福建省政府試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司，福建省廣播電視局副局長張明生27日在記者發布會上介紹相關情況。（圖／取自人民網）
福建省政府試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司，福建省廣播電視局副局長張明生27日在記者發布會上介紹相關情況。（圖／取自人民網）

福建省政府27日舉辦新聞發布會，根據《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布一系列對台措施，其中包括試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司，其拍攝節目會被視同在閩（福建）內資企業拍攝作品，無需進行境外作品引進申報審批。

福建省廣播電視局副局長張明生表示，大陸視聽行業發展態勢良好，能夠為台灣業者來閩發展提供更好的機遇和平台。而當前兩岸視聽文化交流日益密切，視聽產業融合發展的需求日益增加。出台這項政策，將促進兩岸文化交流持續走深走實。

張明生指出，考慮到兩岸業界需求，鼓勵在福建設立的持證台資廣播電視節目製作經營公司積極開展電視劇、網絡影視劇等廣播電視節目拍攝，申報審批流程視同在閩內資企業管理，不作附加要求；拍攝節目視同在閩內資企業拍攝作品，在大陸的廣播電視機構及網絡視聽平台播出時，無需進行境外作品引進申報審批。

張明生續指，上述節目允許參與大陸國家廣播電視總局、福建省廣播電視局等有關部門的評優推選。並鼓勵相關機構參與閩台兩地聯合製作以兩岸共同的文藝資源為依託的電視綜藝節目、網絡綜藝節目，並加大扶持力度，像是以閩南文化為依託的各類節目創新傳播。

針對台灣業者相對較多的廈門，張明生表示，會協調廈門布局影視產業生態鏈，打造專業化劇組服務平台，強化影視全流程服務體系建設，完善產業鏈條和配套服務機制，營造良好發展環境；在行政服務方面則會指導廈門廣電部門為台灣業者提供企業落地註冊、證照代理、政策諮詢、代理記帳、辦公場地協助等一站式服務。

廈門 影視 福建 電視劇

延伸閱讀

蛇年首次公告 福建海警在金門近海「常態化執法巡查」

小三通旅客量 大增45%

降低兩岸技術標準差異 大陸：已訂定兩岸共通標準285項

從靠陸客賺飽到倒閉…旅行公會曝曾打算自行開放 再籲解除禁團令

相關新聞

福建試點台灣業者設節目製作公司 免境外作品引進申報

福建省政府27日舉辦新聞發布會，根據《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》...

通縮陰霾 中國2025年CPI成長目標恐降至2%左右

中國全國兩會即將到來，由於年初地方兩會上，多數省份將2025年CPI（消費者物價指數）漲幅目標下調至2%左右，預計今年的...

中國結婚對數年減20% 學者警告將影響經濟

中國2024年結婚對數減少157.6萬對，年減20.5%。人口專家指出，結婚率下降主要受到獨生子女政策、婚姻觀念改變、經...

滬機器人企業推仿真框架、開源數據

上海首家人形機器人量產企業——智元機器人25日宣布推出大型仿真框架，並同步開源海量仿真數據。

入園數創新高 香港迪士尼連虧9年轉盈利

香港迪士尼樂園連虧9年後，賺錢創了歷史新高，主要受惠於入園客數的創歷史新高。樂園演藝人員將加薪最高5%，全職員工獲發獎金...

兩岸優勢互補台商看好陸康養產業

春節已過，走進浙江杭州的唯康為老服務發展中心，耳邊傳來的是顧蘊玉奶奶的鋼琴聲，牆上掛的是祝言阿姨的十字綉作品，老人們以此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。