中國結婚對數年減20% 學者警告將影響經濟

中國2024年結婚對數減少157.6萬對，年減20.5%。人口專家指出，結婚率下降主要受到獨生子女政策、婚姻觀念改變、經濟景氣不佳等因素影響，未來人口恐會持續下降，進而導致消費減少，使中國消費不足的缺點日益突出。

中國民政部2月公布，2024年全國結婚登記610.6萬對，比2023年的768.2萬對減少157.6萬對，降幅為20.5%。這也是1980年以來的最低值。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）高級研究員易富賢表示，婚姻對數年減約20.5%，降幅之大，源於中國2020年至2023年的疫情政策，多數人推遲至2023年結婚，該年結婚對數來到768.2萬對，比2022年多了12%。

易富賢表示，結婚率下降主要受到5個因素影響，包括獨生子女政策導致婚姻人口減少、結婚年齡推遲、婚姻觀念改變、消費不足、父母對獨生子女的婚姻更加重視等。

他分析，中國女性平均結婚年齡在2000年間落在23歲、2010年是24歲、2020年到了28歲，現在為30歲；再加上結婚已從「必需品」變成一種選擇，年輕人普遍認為有無結婚無所謂，導致結婚率下降。如今，中國消費不足、內需不夠，青年失業率高，更使得結婚、養家更加困難。

針對有文章指出，結婚對數減少是因為總人口數下降，適婚年齡人口數也下降，易富賢認為，總人口數是緩慢下降，但結婚對數從2013年到現在，已下降一半以上，所以結婚對數的快速下降還是跟上述5種原因較為相關。

易富賢也提到，其實全世界的結婚率都在下降，尤其是東亞地區，包括台灣、韓國、日本等地，但中國結婚率下降的速度是更快的，2024年中國結婚對數為610.6萬對，不及2013年結婚對數1346.9萬對的一半，中國去年的結婚率應該只有4.3‰，而台灣目前約有5.3‰左右。

結婚對數降低，預示未來人口將會進一步下降，中國近幾年積極推動住房獎勵措施及補助，以提高生育率，但易富賢認為，這類鼓勵政策，短期內可能有效提高結婚率、生育率，但難以長期穩定，「因為中國結婚人口不斷減少，這是不可能改變的事」。

他表示，結婚率下降的警示是人口之後會更少，進而導致消費減少，將使中國消費不足的缺點日益突出。「人的消費是經濟最主要的驅動力，若沒有消費市場，整個經濟就是一潭死水」。

上海金融與法律研究院研究員聶日明接受中央社記者專訪時則指出，結婚對數創新低的前提是人口結構已經改變，適婚人口持續減少；此外，多數中國女性最終都會結婚，「農村低學歷男性」失婚現象才是值得重視的問題。

聶日明從數據分析，「只有低學歷剩男、沒有高學歷剩女」。女性只是結婚晚，特別是教育程度的提升顯著延後了女性步入婚姻的時間。

根據2020年人口普查數據，他指出，30歲的女博士未婚占比為50%，高於大學學歷女性的23%，更遠遠高於小學學歷女性的8%，但40歲的女博士未婚比例僅為8%，大學學歷女性為5%，小學學歷女性為2%。

他指出，低學歷的男性「結得早、剩得多」，高學歷的男性則是「結得晚、剩得少」。同樣是40歲，小學學歷男性中仍有15%尚未結婚，大學學歷未婚比例均僅為4%。比起「高知剩女」，低學歷男性，尤其是農村低學歷男性的失婚現象，才是真正值得重視的社會問題。