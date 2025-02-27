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通縮陰霾 中國2025年CPI成長目標恐降至2%左右

中央社／ 台北27日電
中國全國兩會即將到來，由於年初地方兩會上，多數省份將2025年CPI（消費者物價指數）漲幅目標下調至2%左右，預計今年的政府工作報告CPI漲幅目標也將是這一數據。這將是2004年以來目標首次低於3%。（中通社）
中國全國兩會即將到來，由於年初地方兩會上，多數省份將2025年CPI（消費者物價指數）漲幅目標下調至2%左右，預計今年的政府工作報告CPI漲幅目標也將是這一數據。這將是2004年以來目標首次低於3%。（中通社）

中國全國兩會即將到來，由於年初地方兩會上，多數省份將2025年CPI消費者物價指數）漲幅目標下調至2%左右，預計今年的政府工作報告CPI漲幅目標也將是這一數據。這將是2004年以來目標首次低於3%。

中國去年整年的CPI年增0.2%，維持低水準，未能達成年初設定的目標，顯示其內需疲軟，通貨緊縮的經濟狀況。

據第一財經報導，今年年初省級地方兩會上，絕大多數省份將2025年CPI上漲目標由上年的3%左右一致下調為2%左右。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，這既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的緊迫性，2025年政策對物價的重視程度將會更高。

財信金控首席經濟學家伍超明分析，從過往經驗看，中國設定CPI上漲3%左右的目標，更多是為了防止物價過快上漲，3%是上限目標。但最近幾年物價持續低位、需求不足，政策邏輯需要從「防通脹」轉變為「促回升」，下調目標符合實際情況。

他表示，年度CPI目標更多意義在於引導和管理預期。在需求不足的情況下，與其設定一個「夠不上」的目標，不如下調目標，接近實際，反而更能凝聚共識，彙聚起實現目標的動能。

上海財經大學校長劉元春日前在中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）研討會上表示，價格治理不僅要有短期政策，還必須要有中期的結構性改革和大量輔助性工作。

他分析，一個重要的低物價現象是大量惡性競爭導致商品價格持續下降，並不能通過一些擴大需求的短期刺激來走出「物價—工資」的螺旋下行機制。從歷史經驗看，政府介入對於彌補市場缺陷非常重要，而其中的關鍵指標是工資。

劉元春認為，要加速市場出清，提升一些優質企業在市場競爭中的生存力，從而提升整體國民配置資源和投資的效率，最終使企業願意給工人發放市場真實水準的工資，這樣才能走出目前的困境。

CPI 兩會 消費者

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