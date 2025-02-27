港股飆！收23,787點 再度超車台股

港股今年以來一路狂飆，恒生指數昨（26）日開高震盪走高，終場大漲3.27%，收在23,787點，逼近24,000點大關，再度反超台股加權指數昨收盤23,402點。

近兩年港台股市競爭持續進行，香港恒生指數在市場低迷狀態下，於2023年11月29日遭台股加權指數超越，為31年來首度，引起市場熱議。但去年10月2日港股一度反超台股指數。

2月以來，港股市場在亞太地區乃至全球市場表現突出。恒生指數漲幅達17.62%，顯著高於上證指數的3.99%、韓國綜合指數的4.91%，台股加權指數則為下跌0.5%、日經225指數下跌3.61%。同時與美國和歐洲市場相比，港股同樣顯示出強勁漲勢。

台股與港股走勢

恒生科技指數表現更是亮眼，2月以來累計漲幅達26.04%，今年以來累計漲幅達到33.25%。中信建投稱，恒生科技指數成為全球市場關注焦點，這一輪上漲主要受益於AI技術突破帶來的價值重估，以及全球資金對中資科技股的青睞。

分析指出，港股市場呈現結構性上行態勢，其核心動能源自中國大陸AI產業突破性進展釋放的長期價值重估。

中信建投指出，此次DeepSeek-R1與OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅優化，大陸廠商在應用、場景探索方面也具有非常廣闊的可能性和政策支持環境，為下游應用打開想像空間。