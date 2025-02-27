整治市場內捲 陸強化反壟斷監管

大陸國家市場監理總局近日召開「部分企業公平競爭座談會」，與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿里集團、京東集團、北汽集團、賓士集團等七家企業相關負責人圍繞整治「內捲式」競爭進行深入交流，聽取意見建議。經濟學者則認為，中央政府應接管至少廿兆元人民幣的地方債務。

據央視新聞昨日消息，會議廿五日由大陸市場監管總局副局長孟揚主持，大陸反壟斷總監王鐵漢等官員也參加。官方介紹了總局整治「內捲式」競爭、維護公平競爭市場秩序有關工作情況，並對企業提出的問題和意見一一作回應。

孟揚表示，定期召開企業公平競爭座談會，是官方及時回應企業關切、營造更公平、更有活力市場環境的重要措施。總局將加強與企業的常態化溝通交流，強化反壟斷反不正當競爭監管執法，強化公平競爭審查剛性約束，加速建構「全國統一大市場」。

另據彭博社報導，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長、前大陸央行貨幣政策委員會委員李稻葵建議大陸中央應發行更多國債，收購地方政府債務，規模介乎人民幣廿兆至五十兆元，並以地方轉讓資產交換，讓省市有更多資源支持民生及消費。