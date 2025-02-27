杭州二手房市 回暖

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

今年農曆春節以來，杭州科技新創企業「六小龍」成為市場焦點，為杭州房地產市場注入利多。數據顯示，杭州二手住宅成交自2025年第六周起快速回溫，且已連續三周上升，第八周成交量創下2025年以來單周成交量新高。

綜合陸媒、港媒報導，2025年第八周杭州二手住宅成交1,610套，較前一周上漲63.45%，較第四周的764套上漲110.73%；新房市場也在穩步復甦，第八周杭州新建商品住宅成交589套，較前一周上漲4.25%。

杭州「六小龍」分為製作《黑神話：悟空》的「遊戲科學」，人工智慧公司「深度求索DeepSeek」，打造智慧機器人的「宇樹科技」、「雲深處科技」，研發腦機介面的「強腦科技」，及空間設計軟體提供商「群核科技」。

業內人士認為，從上述公司規模和員工數來看，短期內對房市直接拉動作用有限，但「六小龍」崛起讓杭州再次站在全球鎂光燈下，有助市場信心和對未來預期。

成交量 新創企業

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