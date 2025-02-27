精博台商專欄／處置大陸資產 安全至上

經濟日報／ 陳冠辰（精博國際顧問執行副總）

台商進入中國大陸投資多年，面臨大陸內資企業的成長競爭及挑戰，台（外）資若有策略性遷移，或無足夠的競爭力、無法繼續有穩定獲利者，面對的將是撤資清算離場的評估，而一旦有離場的規劃，對現有土地廠房等資產的妥善處置都是首要任務。

對既有資產處置獲利的最大化，是所有台（外）商最終的目標，資產處置時有買方固然好，但交易資金要能安全地匯回則是重中之重，因此，安全的交易及合法合規的合同簽定與完稅必要要件，與買方進行交易談判洽商過程中的約定，也都必須是以資金能合法安全匯出的思路來安排。

因為如今的金融環境已不再是資金能匯出大陸即可，還能經得起該境外收款行在防制洗錢各方面的審查，稍有不慎都可能被凍結而白忙一場。

外商在大陸處置資產有多種樣態，不同交易模式有不同的注意問題，必須了解相關規定與交易流程，倘若為中方境內買方，是否思考過風險要如何控管？

因依規定此類交易必須在台商大陸子公司（外商企業）先將股權、董事、法人代表以及公司執照，都完全變更由中資買方轉換成內資企業後，交易款項才能一次性匯出；而不是簽定意向書收訂金、過戶送件收50%的一般約定方式，在不了解交易流程細節的情況下，就難以做好交易布局與資金的安全控管。

提醒台商，過去習以為常的交易方式可能不再適用，已建置完成的大陸金稅四期系統，已將企業在工商、稅務、金融外匯及海關部門中的訊息進行統合，企業的異動及經營狀況在各部門也同步透明，遵從法令並適當委請具有實務經驗的專家協助，才能安全交易，順利進行資產處置。

諮詢電話（02）8732-9797。

台商 資產

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