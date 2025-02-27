陸挺中小企業 融資授信逾10兆人民幣

據中國大陸國家金融監管總局消息，由該部門牽頭的支持小微企業融資協調工作機制自2024年10月啟動以來，各地累計走訪小微企業、個體工商戶等經營主體超過5000萬家，授信超過10兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，為引導信貸資金快速直達基層小微企業，大陸國家金融監管總局、國家發改委於去年牽頭建立了此機制，地方相應建立工作機制，從供需兩端發力，統籌解決小微企業融資難和銀行放貸難的問題。

上述2部門25日聯合召開的1場工作機制推進會指出，支持此機制啟動以來，在各地黨委政府的高效統籌，及相關部門、銀行機構的密切配合下，四級工作機制迅速搭建、有序運行，取得階段性成效。小微企業無還本續貸餘額近7兆元。