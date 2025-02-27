兩岸優勢互補台商看好陸康養產業

春節已過，走進浙江杭州的唯康為老服務發展中心，耳邊傳來的是顧蘊玉奶奶的鋼琴聲，牆上掛的是祝言阿姨的十字綉作品，老人們以此為家，樂享晚年。

中新社報導，這也是大陸全國台企聯常務副會長兼婦女工作委員會主委、唯康為老服務發展中心負責人李泓蘭20餘年專注的事業。自2004年投身兩岸康養產業以來，她不斷探索「老有所養」新內涵。

1989年，李泓蘭的父親經歷40年思鄉之苦後，終於有機會回到家鄉浙江台州。「當時父親看好大陸改革開放發展前景，派我去打前站，鼓勵我到大陸闖天下」。

1992年，受大陸持續對外開放、吸引外商的信號鼓舞，李泓蘭和父親回到家鄉，創辦台州第一家台胞獨資的金銀絲生產企業。歷經十幾年發展後，她和許多從事傳統產業的台商台企一樣，走到轉型升級的十字路口。

2004年，她嘗試轉換新領域，投身大健康領域。在其看來，康養產業一頭連著民生，一頭連著經濟，還處於初創階段的大健康產業潛力巨大。

加入浙江第一家公建民營養老機構——唯康為老服務發展中心，是李泓蘭邁出的第一步。那時，剛踏入這一行業的她常常往返於浙台兩地，意在把台灣康養經驗和模式引入大陸。

在不斷摸索中，李泓蘭率領團隊運營管理了護理院、日間照料中心、居家上門服務、政府採購服務等業務板塊，構建起「居家+社區機構+智慧養老」的家門口養老新模式。

談及在這領域的發展經驗，李泓蘭笑言：很簡單，就是將兩岸康養產業優勢互補。她解釋，一方面台灣較早開始應對老齡化問題，積累了豐富的康養經驗；另一方面大陸大健康產業呈蓬勃發展之勢，為台商台企提供了廣闊平台。藉此機遇，李泓蘭打造1支融合兩岸醫養優勢資源的專業團隊。在她的理念中，養老機構不是養老的地方，而是養人的地方。