入園數創新高 香港迪士尼連虧9年轉盈利

香港迪士尼樂園連虧9年後，賺錢創了歷史新高，主要受惠於入園客數的創歷史新高。樂園演藝人員將加薪最高5%，全職員工獲發獎金最高有24個月。

香港迪士尼樂園說，上個財政年度出現8.38億港元純利，創歷年新高。這是香港迪士尼連續9年虧損後轉盈利，而去年同期迪士尼虧損3.56億港元。截至去年9月底止的財政年度，香港迪士尼有88億港元收入，按年增54%。

迪士尼表示，虧損轉盈利，主因是總入場人次創下歷史新高的770萬人次，主要受惠於大陸和其他市場旅客的強勁反彈，及香港本地客的持續強勢。其中非本地旅客入場人次的增長，連續第二年跑贏香港整體訪港旅客人數的增長。

迪士尼還說，期內酒店使用率為88%，整體入住率上升26個百分點至73%。期內香港迪士尼未有動用由華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸，並已於財年第一季全數償還餘額。香港迪士尼亦開始償還由政府和華特迪士尼提供的貸款。截至2025財政年度第一季，香港迪士尼已償還超過6成的貸款。

香港迪士尼說，樂園演藝人員一直以來努力不輟，令非本地旅客反彈步伐較香港整體旅遊業快。因而1月起演藝人員加薪3.6%至5%，個別工作崗位亦會參照市場水平後，再額外加薪。同時按工作表現，向合資格全職員工發放相等於1至24個月的酌情花紅（獎金）。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭說，上個財年交出了開幕以來最佳的表現，即使市況挑戰重重，仍取得佳績。他說，自疫情復常後未曾到訪的遊客，現時都能享受全新體驗，如全新的夜間煙火表演、新園區魔雪奇緣世界等，今年亦將有一系列為慶祝20周年慶典而推出的所有新演出，包括史上最大規模的花車巡遊，樂園將自資擴建Pixar主題娛樂體驗，以及目前正擴建Marvel主題體驗，可為香港迪士尼增加吸引力。