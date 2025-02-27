滬機器人企業推仿真框架、開源數據

上海首家人形機器人量產企業——智元機器人25日宣布推出大型仿真框架，並同步開源海量仿真數據。

中新社報導，繼大模型後，「具身智能」成為今年科技界的新熱點，被認為是新一波人工智能（AI）浪潮中的重點方向。人形機器人作為該領域最具代表性的實體，正在大模型催化下加速產業化落地。

如同連接虛擬空間和現實空間的橋梁，具身智能是指將AI融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力。

智元機器人研究院執行院長、具身業務部總裁姚卯青表示，此次推出的AgiBot Digital World是1款專為機器人操作技能研究與應用設計的仿真框架。該仿真框架集成了海量的逼真三維資產、多樣化的專家軌跡生成機制和全面的模型評估工具。通過高保真模擬訓練場景，全鏈自動化生成數據，AgiBot Digital World可以實現一系列的具身仿真服務。

對於學術界而言，與大型仿真框架同步開源的海量仿真數據則為科研人員提供了肥沃的研究土壤。以往，從事具身智能的研究者們常常受困於數據匱乏的困境，實驗進展緩慢，許多創新想法難以落地實踐。在工業界，眾多中小機器人企業以往因高昂的數據採集成本與漫長的研發周期，在人形機器人研發的領域望而卻步。

此前在全球範圍內，也曾有過大規模數據集開源。比如谷歌DeepMind曾構建過Open X-Embodiment數據集，數據整合自22種不同本體的機器人。

在業內看來，其中大部分數據缺乏統一標準化的採集流程，且許多用於數據採集的機器人構型已過時，數據品質格式參差不齊——這就可能在機器人策略學習過程中帶來副作用。

據介紹，相較於谷歌的Open X-Embodiment，智元機器人開源的數據集長程數據規模高出10倍，場景範圍覆蓋面擴大100倍，數據品質也從實驗室級上升到工業級標準。

「我們希望數據集開源後，具身智能領域的研究人員能用它驗證自己的規模化法則，發現更好的算法，加速人形機器人的『進化』」。