儲能系統市場加速重構 寧德時代、比亞迪積極卡位

儲能系統集成作為儲能產業鏈的核心環節，一直以來都是儲能廠商的「必爭之地」。行業資訊機構「InfoLink Consulting」最新數據顯示，2024年集成商出貨數，集成環節正呈現加速重構的趨勢。其中，在2024年全球儲能系統出貨排名，交流側龍頭廠商地位穩固，整體上呈現中資與美系競爭的格局；直流側全球儲能系統集成商出貨前五名的企業均為大陸企業，而大陸儲能「雙雄」寧德時代、比亞迪也名列其中。

據第一財經報導，儲能系統集成上承設備提供商，下接儲能系統業主，是儲能廠商的關鍵競爭之地。公開資料顯示，儲能系統集成是指將電能儲存技術、控制技術、訊息技術等有機地結合起來，形成一個完整的電力儲能系統，實現電能的高效儲存和調度。簡言之，是透過儲存電能實現能源調度和平衡電網負荷的技術。

據InfoLink Consulting近期發表的2024年全球儲能系統出貨排名，顯示過去一年，全球儲能系統出貨量持續維持成長態勢。經統計，2024年全球儲能系統出貨量為240吉瓦時（GWh），年成長超過六成。

具體來看，2024年，全球儲能系統集合商（交流側）出貨量排名前五名的企業依序為特斯拉、陽光電源、中車株洲所、Fluence、海博思創；全球儲能系統整合商（直流側）出貨量排名前五名的企業則分別為寧德時代、比亞迪、精控能源、海辰儲能、遠信儲能。

對於寧德時代和比亞迪大陸「雙雄」的卡位，InfoLink Consulting分析，寧德時代、比亞迪及新晉企業海辰儲能均為儲能電芯頭部企業，呈現出電芯廠商加速向下游系統整合領域滲透的趨勢。「寧德時代與比亞迪以斷層優勢蟬聯第一、二位」，顯示大陸頭部電芯企業正憑藉其核心技術和供應鏈優勢，透過垂直整合建構起全產業鏈競爭力。

InfoLink Consulting進一步分析稱，「目前寧德時代與比亞迪已形成從上游鋰礦資源開發、中游儲能電芯製造到下游儲能系統整合的完整布局。」依現有專案儲備情況，料今年兩家企業在交流側將有較大突破。

諮詢機構高工產業研究院則認為，「前十名的儲能系統集成商將瓜分八成以上市場分額。」2024年大陸新型儲能市場整體將供大於求，儲能系統集成環節較電芯環節競爭更為殘酷，一半以上的儲能系統企業（含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業）將被淘汰出局。

另，InfoLink Consulting預計，2025年，儲能系統出貨仍將維持25%的年增速，預計2025年儲能系統的出貨量將突破300吉瓦時。