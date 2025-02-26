陸2部門：積極吸引帶動更多社會資本支持科企發展

大陸國家金融監管總局與國家發改委近日在北京召開金融資產投資公司股權投資試點座談會，多家金融資產投資公司及民營新質生產力企業出席。會議強調，要深刻認識擴大金融資產投資公司股權投資試點對於支持科技創新、服務民營企業的重要意義。透過積極推動試點工作，吸引帶動更多社會資本支持科創企業發展。同時，要優化完善試點政策，進一步加大對科技創新和民營企業的支持力度。

據大陸金監總局網站26日消息，在上述會議中，包括工銀投資、農銀投資、中銀資產、建信投資、交銀投資等5家金融資產投資公司介紹股權投資試點工作情況和成效，並就優化試點政策提出意見建議。5家民營新質生產力代表企業介紹企業發展情況，並就金融更好服務科技創新和民營企業提出意見建議。

會議指出，去年9月，擴大金融資產投資公司股權投資試點作為穩經濟增長一攬子增量措施推出後，融資產投資公司迅速響應，已實現18個試點城市簽約全覆蓋，簽約金額超過人民幣3,500億元（約台幣1.5兆元）。落實「投早、投小、投長期、投硬科技」要求，撬動社會資金參與試點，探索形成了一批良好做法，基金設立、募資和項目投資等各項工作有序推進。

會議強調，要深刻認識擴大金融資產投資公司股權投資試點對於支持科技創新、服務民營企業的重要意義。透過積極推進試點工作，吸引帶動更多社會資本支持科創企業發展。金融資產投資公司要進一步練好內功，持續積累投資經驗，加強人才隊伍建設，積極發揮自身特色，豐富產品和服務，形成專業優勢，推進更多項目落地，促進試點工作走深走實。

此外，會議還提出，金融監管總局將加強與發改委的協同配合，推動優化股權投資環境，調動更多資金和資源支持試點。持續總結試點經驗，優化完善試點政策，推動試點工作有序擴圍，為服務國家發展戰略、推動産業轉型升級、支持科技創新和民營經濟作出積極貢獻。