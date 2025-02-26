小米發表端到端全場景智駕：車位到車位

小米董事長雷軍26日發佈微博表示，Xiaomi HAD端到端全場景智駕正式發佈，已開啟全量推送，小米SU7 Ultra電動汽車出廠即搭載。

雷軍表示，Xiaomi HAD端到端全場景智駕正式發佈，已開啟全量推送，目前，帶著18項全新功能和18項體驗優化，包含小米端到端全場景智慧駕駛（HAD）功能的Xiaomi HyperOS 1.5.5正在陸續向全量用戶推送中。

據介紹，小米端到端全場景智慧駕駛（HAD）全面覆蓋了高速公路、城市快速路、複雜城市道路以及預先學習的停車場場景，從停車位內車輛啟動開始，駛入公共道路，直至目標停車場實現智慧泊車為止，全程無縫銜接，實現從起點至終點的全場景輔助駕駛體驗。

小米端到端全場景智慧駕駛（HAD）可實現原地啟動智駕功能，打通了行車、泊車，體驗上限更高，具有更連貫和一致的表現。同時，端到端引入了使用者駕駛資料訓練，在無圖基礎上，軌跡更擬人、通行更高效、駕駛更安全。

例如，行駛過程中的軌跡更加平滑、自然，急加速和急剎車明顯減少，能夠智慧預判並規劃最佳行駛路徑，提前做出更合理的駕駛決策。

不過，小米方面也提醒車主，當前階段，智慧駕駛不是自動駕駛，仍需要駕駛人隨時關注路況，必要時及時進行干預，確保安全第一。

同時，雷軍更新了另一條微博，他發文表示，小米SU7 Ultra的初衷，就是打造屬於這個時代的新豪車。我們的目標就是，性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA（賓士、BMW及奧迪）。Ultra產品力很強，我們團隊信心十足，1萬台的全年銷量目標，已有九成把握。

小米SU7 Ultra在去年11月已開啟預售，預售價為每台81.49萬元，據小米汽車官方資料，該車型預售10分鐘訂量突破3,680台。雷軍曾在微博中表示，Ultra是小米最近5年高端探索的答卷之作，也是小米向超高端進發的開始。這次雙Ultra，將會是一個全新時代的開始。

根據小米汽車官方消息，小米15 Ultra暨小米SU7 Ultra新品發佈會，將在27日舉行。屆時將發佈小米創業15年來最高端的兩款產品，小米SU7 Ultra和小米15 Ultra，以及一系列小米智慧科技旗艦新品。

據悉，小米SU7 Ultra使用超級三電機系統，1,548PS超強馬力，零百加速1.98s，設計最高時速350km/h。據瞭解，超級三電機系統包括兩台V8s電機和一台V6s電機，這是小米自研的超級電機V8s首次正式量產上車。超級電機V8s最高轉速可以達到27200rpm。

小米集團26日股價大漲5.8%收在56.3港元再創歷史新高，市值突破1.4兆港元。