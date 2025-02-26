胡潤中國500強 台積電位居第一、華為重回前十名

胡潤研究院25日發布《2024胡潤中國500強》，按照企業價值進行排名，列出了中國500強非國有企業，台積電以人民幣6.98兆元再次蟬聯中國價值最高的民營企業，騰訊以3.42兆元穩居第二，字節跳動以1.63兆元上升一位至第三。

值得注意的是，華為重返第十名，價值大幅上漲1,100億元，以6,800億元位列第十，小米位居第11名，鴻海位居12名。

胡潤中國500強榜單是由胡潤研究院發佈，榜單的評選標準主要依據企業價值，包括市值、估值和財務資料等。對於上市公司，市值按照2024年11月15日的收盤價計算；對於非上市公司，估值參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算。

證券時報報導，在AI相關領域，上榜企業涵蓋硬體和軟體兩個方面。在硬體領域，台積電在過去一年中表現最為突出，其價值增長人民幣3.3兆元，主要得益於全球對高性能計算、5G、人工智慧等關鍵領域晶片需求的大幅攀升。

此外，還有來自北京的寒武紀，價值人民幣1,890億元，以及來自上海的韋爾股份，價值1,310億元。在軟體領域，上榜企業包括來自北京的商湯科技，價值515億元；來自廣州的小馬智行，價值300億元；以及剛在那斯達克上市，同樣來自廣州的文遠知行，價值345億元。不過，DeepSeek還沒有進入今年的胡潤中國500強。

從價值上漲的絕對數額來看，過去一年中增長最為顯著的是台積電，其價值增長3.3兆元；其次是騰訊，價值增長5,700億元；位列第三的是寧德時代，價值增長3,590億元。

價值是衡量一家公司經濟實力的關鍵指標，它不僅反映當前業績，還評估未來增長潛力。胡潤研究院還會考慮企業的利潤創造能力和未來增長潛力。胡潤表示，這份榜單不僅反映了當前業績，還評估了未來增長潛力，揭示了投資者眼中未來十來年最具利潤創造能力的企業。