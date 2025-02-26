胡潤中國500強 台積電位居第一、華為重回前十名
胡潤研究院25日發布《2024胡潤中國500強》，按照企業價值進行排名，列出了中國500強非國有企業，台積電以人民幣6.98兆元再次蟬聯中國價值最高的民營企業，騰訊以3.42兆元穩居第二，字節跳動以1.63兆元上升一位至第三。
值得注意的是，華為重返第十名，價值大幅上漲1,100億元，以6,800億元位列第十，小米位居第11名，鴻海位居12名。
胡潤中國500強榜單是由胡潤研究院發佈，榜單的評選標準主要依據企業價值，包括市值、估值和財務資料等。對於上市公司，市值按照2024年11月15日的收盤價計算；對於非上市公司，估值參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算。
證券時報報導，在AI相關領域，上榜企業涵蓋硬體和軟體兩個方面。在硬體領域，台積電在過去一年中表現最為突出，其價值增長人民幣3.3兆元，主要得益於全球對高性能計算、5G、人工智慧等關鍵領域晶片需求的大幅攀升。
此外，還有來自北京的寒武紀，價值人民幣1,890億元，以及來自上海的韋爾股份，價值1,310億元。在軟體領域，上榜企業包括來自北京的商湯科技，價值515億元；來自廣州的小馬智行，價值300億元；以及剛在那斯達克上市，同樣來自廣州的文遠知行，價值345億元。不過，DeepSeek還沒有進入今年的胡潤中國500強。
從價值上漲的絕對數額來看，過去一年中增長最為顯著的是台積電，其價值增長3.3兆元；其次是騰訊，價值增長5,700億元；位列第三的是寧德時代，價值增長3,590億元。
價值是衡量一家公司經濟實力的關鍵指標，它不僅反映當前業績，還評估未來增長潛力。胡潤研究院還會考慮企業的利潤創造能力和未來增長潛力。胡潤表示，這份榜單不僅反映了當前業績，還評估了未來增長潛力，揭示了投資者眼中未來十來年最具利潤創造能力的企業。
胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從新上榜企業和落榜企業的變化中，可以看出中國經濟走向的新趨勢，在過去一年中，新上榜企業數量最多的行業是工業產品、半導體以及軟體與服務，這些行業的崛起反映中國經濟在高端製造業和數字經濟領域的強勁發展勢頭。落榜企業數量最多的行業是醫療健康，尤其是醫療器械領域以及消費品行業，反映出這些領域在市場競爭加劇、行業結構調整和外部環境變化下的階段性挑戰。
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