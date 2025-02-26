AI零售投資折翼 李開復打折出售安徽中商股權

有「AI教父」之稱、零一萬物首席執行官李開復此前看好AI零售，其創辦公司北京創新於2018年耗資人民幣6,000萬元收購了安徽中商20%股權，時隔6年多的近期以人民幣2,500萬元，且以「分期付款」方式出售，無疑血虧。此前創新工場投資的AI零售項目也不理想，不過李開復近期投資已轉移向AI高科技領域。

中央商場24日公告稱，計劃出資人民幣2,500萬元購買創新工場所持的安徽中商20%股權。交易完成後，中央商場將持有安徽中商64%的股權。而與2018年創新工場以人民幣6,000萬元的增資價格相比，此次創新工場轉讓股權的價格折價近6成。

安徽中商成立於2018年，擁有安徽地區羅森便利店的特許經營權。旗下全資子公司南京中商負責管理南京地區的羅森便利店。

對於創新工場退出，藍鯨新聞引述中央商場董秘辦工作人員說法稱，在市場變化之下，行業盈利能力整體下滑，財務投資人也存在回收投資資金的需求。因此經雙方協商，創新工場選擇以較低的價格將安徽中商20%的股權出售給上市公司。

長期從事AI研究的李開復，試圖將研究融入到其投資當中。創新工場早期曾重金投資零售便利行業的相關企業，稱要以AI賦能零售。創新工場在購買安徽中商股權時對外宣稱，看好中央商場上游供應鏈能力，投資是其基於便利零售業態的一次長線投資佈局。

不過，中央商場發展不如人意，自2018年至2023年，中央商場的扣非淨利潤連續6年為負。公司預計2024年度的扣非淨利潤虧損人民幣9,500萬元至1.575億元。而安徽中商也連年虧損，公司股東權益較創新工場增資時大幅縮水。

創新工場過去也針對AI零售投了幾家廠商，但或失敗作收。證券時報報導，比如在2016年參與茶葉零售平台醉品茶城的B+輪融資、火鍋零售品牌淘汰郎融資。但前兩品牌的運營公司均已被列入限制高消費名單；創新工場2017年再耗資人民幣3,000萬元參投F5未來商店的A++輪融資，該公司利用機器自動化結合算法替代人工的24小時機器人便利店，但該公司運營主體已被列入失信投資人。

而李開復目前更專注在AI發展上，據大陸媒體《智能湧現》日前援引「多名獨立信源」消息，李開復公司零一萬物，近日內部發生多處變動，包括拆分數字人業務，由零一萬物數字人業務研發負責人楊昌鵬帶隊；而零一萬物AI視頻混剪項目負責人藍雨川，新項目SparkView方向為 AI 視頻剪輯工具。

對於前述消息，零一萬物表示，公司不斷上線更多的應用發掘價值，這個過程中，零一萬物也會根據市場PMF對項目進行快速調整，包括加強投資部分業務、鼓勵有商業化潛力的項目進行獨立融資，也包括關停部分項目。