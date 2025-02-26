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大陸計畫向大型國有銀行注資 首批至少1.8兆元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸計劃對幾家大型國有銀行進行注資，以落實去年推出的大規模經濟刺激計劃。第一批被注資的國有銀行將包括農業銀行和交通銀行，注入新資本至少人民幣4,000億元（新台幣1.8兆元），注資最早可能在6月底完成。中新社
大陸計劃對幾家大型國有銀行進行注資，以落實去年推出的大規模經濟刺激計劃。第一批被注資的國有銀行將包括農業銀行和交通銀行，注入新資本至少人民幣4,000億元（新台幣1.8兆元），注資最早可能在6月底完成。中新社

外媒引述知情人士表示，大陸計劃對幾家大型國有銀行進行注資，以落實去年推出的大規模經濟刺激計劃。第一批被注資的國有銀行，將包括農業銀行和交通銀行，注入新資本至少人民幣4,000億元（新台幣1.8兆元），注資最早可能在6月底完成。

彭博報導，每家銀行的注資額度等細節仍在敲定中，計劃未來仍可能會有變動。這將是大陸十多年來，首次為大型商業銀行充實資本金

雖然六大國有銀行的核心一級資本充足率仍處於較高水平，但隨著大陸推出包括全面降低房貸利率，並下調政策利率在內的各項刺激措施，銀行業也面臨了淨息差降至紀錄低點、利潤縮水和不良債務攀升等挑戰。

報導表示，為銀行體系注入資本金，將為經濟發展提供更多融資的能力；去年10月大陸財政部曾公開表示將發行特別國債，以向國有大型銀行注入資本金。

21世紀經濟報導，大陸國家金融監管總局局長李雲澤，曾於2024年9月24日在國新辦發佈會上提出，將對6家大型商業銀行增強核心一級資本，按照統籌推進，分期分批有序實施，持續督促大型商業銀行提升精細化管理水準，強化資本約束下的高品質發展能力。

和訊股票報導，大陸央行的注資行為是宏觀經濟調控中的重要手段之一。簡單來說，大陸央行注資就是透過各種方式，向金融體系注入資金，以達到特定的經濟目標。

大陸央行 本金 經濟發展

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