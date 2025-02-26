港股恒指收盤逼近24,000點 再超台股加權指數

港股今年以來一路狂飆追趕台股， 26日港股開低震盪走高，恒生指數收盤大漲超過3.27%，收在23,787點，逼近24,000點大關，再度反超台股加權指數26日收盤23,402點。

近兩年港台股市競爭持續進行，香港恒生指數在市場低迷狀態下，於2023年11月29日遭台股加權指數超越，呈現「黃金交叉」，為31年來首度，引起市場熱議。但去年10月2日港股一度反超台股。

截至26日港股收盤，恒指報收23,787點，漲3.27%，恒生科技指數報收5,953點，漲4.47%。

盤面上，科網股普遍上漲，美團漲超9%，京東集團漲超8%、嗶哩嗶哩、小米集團漲超5%，阿里巴巴漲超4%。中資券商股整體走強，中國銀河、中金公司傳出將合併成為大陸第三大券商，消息面激勵下，26日分別飆漲超17%、19%。

中信建投稱，2025年以來，港股恒生科技指數走勢強勁，成為全球市場關注的焦點。這一輪上漲主要受益於人工智慧技術突破帶來的價值重估，以及全球資金對港股科技股的青睞。

中信建投指出，此次Deepseek-r1與OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅優化，因此投資者情緒出現重大轉向。一旦模型性能拉近，境內廠商在應用、場景探索方面也具有非常廣闊的可能性和政策支持環境，為下游應用打開想像空間。

因此看好2025年港股市場，中概科技下半年或更加積極，關注電商、本地生活、遊戲、消費電子等內需賽道龍頭公司。

此外，當前AI技術正以前所未有的速度得到普及和認可，隨著技術革新和成本突破，有望推動商業化應用的持續拓展。港股新經濟龍頭在產業鏈和應用端具有相對突出競爭優勢，有望在AI大勢中湧現出新的增長機會。