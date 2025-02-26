陸央行前顧問李稻葵：政府應接管人民幣20兆地方債務

大陸知名經濟學家、大陸央行前顧問李稻葵建議，大陸政府應接管至少人民幣20兆元（約新台幣90兆元）的地方政府債務，加快清理地方政府資產負債表的步伐，以騰出空間支持消費者支出並強化經濟。他並呼籲中央政府大幅擴大設備更新、消費品以舊換新，在重要節假日向家庭發放現金補貼，以修復疲軟消費。

彭博報導，北京清華大學「中國經濟思想與實踐研究院」院長李稻葵直言，大陸政府去年年底推出的債務紓困措施力度仍然不夠。

大陸財政部去年11月允許地方政府發行人民幣10兆元（約新台幣45兆元）的債券，以再融資表外債務。但李稻葵認為，這項措施僅能帶來短期緩解，未來仍可能再次出現債務問題。

大陸經歷新冠疫情、基建投資熱潮後，地方政府面臨沉重債務負擔，許多地方政府正採取拖延支付供應商款項、扣發公務人員工資等措施，但這些都對整體經濟造成傷害。

李稻葵估計，地方政府拖欠承包商和公務員的總款項達人民幣10兆元，相當於去年大陸國內生產毛額（GDP）的7%。為了解決這一問題，李稻葵建議大陸政府發行更多國債來籌措資金，用來收購地方政府債務。作為交換，省級和和市級機構可以向大陸政府轉讓資產。

他認為，如果大陸政府能進行規模介於人民幣20兆-50兆元間（約新台幣90兆至225兆元）的債務置換，將能有效緩解全大陸各地的債務負擔，使地方政府能更好地支持消費者。

李還指出，這一舉措也有助於應對美國總統川普對陸實行的出口限制措施。他稱，無論是來自川普貿易保護主義的壓力，還是大陸自身的經濟問題，解決方案都在於修復疲弱的消費。關鍵是減少地方政府的財政緊縮行為。

此外，李稻葵還呼籲大陸政府應大幅擴大設備更新，和消費品以舊換新的激勵措施。他建議，將該計畫的資金規模，從去年的人民幣3000億元（約新台幣1.4兆元），擴大至人民幣8000億元至人民幣1兆元（約新台幣3.6兆到4.5兆元）。