削減開支控制赤字 港府計畫大砍1萬個公務人員職位

香港計劃透過大砍1萬個公務員職位來削減開支，以控制不斷上升的赤字，並計劃大力推進人工智能發展，以應對全球經濟不確定性、地緣政治緊張局勢和房地產市場疲軟等不利因素。

路透報導，香港財政司司長陳茂波26日在宣布香港年度預算時指出，2027年4月，政府將削減1萬個公務員職位，相當於未來2年，每年公務員人數減少2%。今年公共部門薪資也將凍結。

陳茂波表示，「強化」的財政整頓計畫，將使公共支出從現在起到2028年3月31日結束的財政年度，累計減少7%。

他表示，削減開支將為「未來發展奠定可持續的財政基礎」。

此外，陳茂波還表示，隨著大陸在人工智慧及機器人等高科技領域推動自主發展，香港將「利用國際平台優勢，加速人工智慧產業的發展」。香港已撥款港幣10億元（約新台幣42.2億元），用於設立人工智慧研發機構。

香港經濟容易受到外部不利因素的影響，包括大陸經濟放緩以及中美之間的緊張關係。

美國總統川普在貿易、科技和地緣政治方面升高對北京的施壓。稍早對來自大陸和香港的商品另外加徵10%的關稅，香港政府對此批評，華府忽視了香港作為獨立關稅區的地位。

在2020年大陸對香港實施全面的國家安全法後，包括現任特首李家超在內的多名香港官員受美方制裁，香港也被剝奪作為獨立貿易實體的特殊地位。