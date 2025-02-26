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呼應北京 香港未來經濟發展重點在新質生產力

中央社／ 香港26日電

香港當局今天公布，未來的經濟發展重點是新質生產力，當中包括人工智慧和低空經濟，這與北京方面的發展方向相呼應。

香港財政司司長陳茂波向立法會提交新年度的財政預算案，當中提及，人工智慧（AI）技術的發展正在重塑全球經濟中長期格局，特別是其發展已不再局限於單一技術領域，而是以「AI+」的方式應用到各產業。

他說，中共20屆三中全會確定了科技創新的核心地位，香港也要因地制宜，加速培育新質生產力，推動高質量發展。

他指出，人工智慧是加速培育新質生產力的核心，為引導及助力香港的人工智慧創新研發和產業應用，政府準備以港幣10億元（約新台幣42億元）成立香港人工智慧研發院。

此外，香港投資管理有限公司（港投公司）將會籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，以促進人工智慧技術的研究和產業化發展，包括開源（OpenSource）技術，尤其是RISC-V開源晶片的設計和應用。

港投公司也將會舉辦首屆「國際機器人大會」，希望匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景，進一步提升香港在科技領域的國際影響力。

陳茂波又再重申發展低空經濟，指政府正檢討民航法令，以完善配合低空經濟長遠發展的規管制度。

立法會 經濟發展 香港

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