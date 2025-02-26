香港連年財赤 政府將大幅減少支出
鑑於多年出現財政赤字，香港政府決定採取多項減少支出的措施，包括公務員凍結薪資，以及減少多項福利支出。
香港財政司司長陳茂波今天在立法會宣讀2025至26年度財政預算案，他表示，2024/2025年度綜合赤字為港幣872億元，並預告2025至26年度赤字有670億元，財政儲備將下降至5803億元。
為此，他宣布加大力度控制政府經營開支，包括本年度所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，當中包括行政長官及政治委任的司、局級官員。
此外，在2026至27及2027至28年度，政府人員編制每年分別減少2%，預計到了2027年4月1日，政府將削減約1萬公務員職位。
未來3年，政府每年資助大學的撥款也會減少2%；港府還會減少資助老人交通津貼等。
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