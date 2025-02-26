陸市場監管總局與阿里等7企業會談 稱整治「內捲式」競爭
科技巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲，日前參加大陸國家主席習近平召集的民營企業座談會後，大陸市場監管機構，25日與阿里巴巴等7家企業主管，舉行公平競爭座談會。國家市場監管總局副局長孟陽表示，市場監管總局將定期召開研討會，回應企業的擔憂，創造更公平的市場環境。
路透報導，大陸國家市場監管總局26日在官網發布，除了阿里巴巴，參與的其他公司包括天合光能、晶澳科技、隆基綠能、京東、北汽集團以及賓士企業有關負責人，圍繞整治「內捲式」競爭進行深入交流，聽取意見建議。
參會企業介紹面臨的市場環境、競爭狀況和存在的困難，並從反壟斷反不正當競爭、公平競爭審查、企業合規指導等方面提出具體建議。
孟揚向參會企業介紹了總局整治「內捲式」競爭、維護公平競爭市場秩序有關工作情況，有關司局負責人對企業提出的問題和意見作出回應。
孟揚表示，定期召開企業公平競爭座談會，是市場監管總局及時回應企業關切、營造更加公平更有活力市場環境的重要舉措。總局加強與企業的常態化溝通交流，強化反壟斷反不正當競爭監管執法，強化公平競爭審查剛性約束，加快構建全國統一大市場，積極推動解決企業在公平競爭中遇到的問題，助力企業高品質發展。
孟揚強調，希望企業堅定信心、把握機遇，不斷增強核心競爭力，加強合規能力建設，維護公平競爭市場秩序，積極有序拓展國內外市場。
報導指出，大陸正在鼓勵私人企業加強投資和創新，以阻止經濟成長放緩，並抵消美國限制大陸技術發展的努力。
大陸國家主席習近平17日與阿里巴巴聯合創始人馬雲等企業家舉行了罕見的會晤，代表著繼4年前的監管嚴厲之後，北京方面對科技巨頭態度出現轉變。大陸官方20日也發布穩定外商投資的計畫。
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