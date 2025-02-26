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陸金融監管總局：堅決消除阻礙民營和小微企業的融資壁壘

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸搭建銀企精準對接橋梁，兩部委（金融監管總局、國家發展改革委）聯合召開支持小微企業融資協調工作機制推進會，稱堅決消除阻礙民營和小微企業融資的各種隱形壁壘，統籌解決小微企業融資難、銀行放貸難問題。中通社
大陸搭建銀企精準對接橋梁，兩部委（金融監管總局、國家發展改革委）聯合召開支持小微企業融資協調工作機制推進會，稱堅決消除阻礙民營和小微企業融資的各種隱形壁壘，統籌解決小微企業融資難、銀行放貸難問題。中通社

大陸搭建「銀企精準對接」橋梁，兩部委聯合召開支持小微企業融資協調工作機制推進會。會中稱堅決消除阻礙民營和小微企業融資的各種隱形壁壘，全力支持民營和小微企業克服困難，從供需兩端發力，統籌解決小微企業融資難和銀行放貸難問題的工作機制。

第一財經日報報導，大陸金融監管總局、國家發展改革委25日聯合召開支持小微企業融資協調工作機制推進會，金融監管總局副局長叢林介紹，這項機制的核心是在區縣層面建立工作專班，搭建起銀企精準對接的橋梁。該「區縣工作專班」一手牽企業、一手牽銀行，即組織開展走訪活動，摸排小微企業經營狀況和融資需求，把符合條件的小微企業推送給銀行，由銀行按照市場化、法治化原則，以及授信審批條件作出授信決定，為企業提供資金支持。銀行原則上要在1個月內作出是否授信的決定。

自2024年10月，小微企業融資協調工作機制啟動以來，各地已累計走訪小微企業、個體工商戶等經營主體超過5000萬戶，授信超過人民幣10兆元（約新台幣45兆元）。

推進會強調，要深刻認識到，支持小微企業就是支持民營企業；並同時要求要加大企業走訪力度，跟進協調解決實際困難；要引導銀行機構加大資源投入、提升服務水準，助力企業增訂單、拓市場，增強持續經營的能力和動力。

郵儲銀行研究員婁飛鵬建議，銀行業金融機構需要充分利用適度寬鬆的貨幣政策、相關結構性貨幣政策工具、金融監管支持政策，在總體上支持民營企業發展的同時，圍繞經濟轉型發展，需要將更多的資金投向專精特新、科技型企業等領域。

微企業 機制

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