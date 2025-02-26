星巴克傳賣大陸業務 「這些」潛在買家被點名

全球連鎖咖啡龍頭星巴克，傳出有意出售大陸業務的股份，路透根據4名消息人士說法，KKR、方源資本和太盟投資（PAG）等私募股權投資公司有意收購，而大陸國企華潤集團和外送巨頭美團也被視為潛在買家。

每日經濟新聞報導，星巴克全球發言人拒絕證實市場傳言，同時援引星巴克全球CEO尼克爾（Brian Niccol）在2025年第1季財報電話會議上的發言回應。當時尼克爾稱，「在中國訪問期間，親眼見證了星巴克強大的品牌、中國團隊以及星巴克提供的高端顧客體驗，看到這個市場的活力和未來的機會。還看到了一些短期內可以做出的調整來增強星巴克的業務，同時繼續探索戰略合作夥伴關係，以便在中國持續取得增長。」

路透報導，星巴克執行副總裁兼財務長魯格里（Rachel Ruggeri）預計將在未來幾周內，與其他高層主管前往大陸，就出售股份進行洽談。

星巴克近來在美國與中國大陸市場的需求下滑，加上股價疲軟，去年8月上任的尼克爾面臨艱鉅挑戰，他希望能在此背景下，帶領公司重回成長軌道。

消息人士透露，目前星巴克尚未確定出售大陸業務股份的規模，具體比例將取決於談判結果。此外這些有意競標者的名稱，之前尚未被披露。

星巴克24日表示將裁減1100個公司職位，尼科爾的「重返星巴克」計畫專注於透過裁員和改善美國門市的客戶體驗來精簡業務。

2位消息人士表示，星巴克更傾向於與策略合作夥伴達成特許經營協議，作為股權出售計畫的一部分。在特許經營交易中，星巴克大陸的估值將超過10億美元。

如果星巴克的特許經營協議計畫最終敲定，將效仿美國快餐連鎖店百勝餐飲集團的模式。

2位消息人士透露，星巴克希望在今年底前敲定這項交易，但交易結構仍未最終確定，可能會有變動。

在大陸，咖啡連鎖店正面臨著經濟成長乏力，和瑞幸咖啡等本土品牌的激烈競爭。蜜雪冰城、瑞幸咖啡和庫迪咖啡等低成本本土連鎖店的崛起，給外國公司的市場市占帶來壓力，這些連鎖店以不到人民幣10元（約新台幣45元）的價格提供茶、水果類和咖啡飲品，並且迅速擴張特許經營模式。

然而在大陸，星巴克一杯濃縮咖啡售價為人民幣19元（約新台幣86元）。

星巴克和百勝等全球性企業一直在嘗試不同的方式，從發優惠券到提供較小份量的餐食，再到在不損害品牌形象的情況下降低價格。儘管做出這些努力，星巴克在大陸的銷售額仍連續4個季度下滑。