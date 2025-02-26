陸商務部副部長晤美國商界人士 稱願同美方加強溝通

就在美國總統川普對大陸揮舞關稅大棒之際，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，24日在北京應約會見美國奧爾布賴特石橋集團（ASG）高級顧問薄邁倫（Myron Brilliant）。王受文就美對大陸單邊加徵關稅等問題闡明中方立場，並表示中方願與美方加強溝通，為兩國工商界開展互利合作營造穩定的預期和良好的政策環境。

大陸商務部官網26日發布，王受文引述大陸國家主席習近平的話指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是雙方的選擇，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強合作。

王受文提到，中方願與美方加強溝通，為兩國工商界開展互利合作營造穩定的預期和良好的政策環境。大陸經濟高質量發展，將為外資企業提供更多機遇。

薄邁倫表示，美中兩國在經貿領域存在廣闊的合作機遇，兩國脫鉤對兩國乃至全球都不利，希望兩國政府加強對話溝通，建立更多橋梁而不是圍牆。

大陸貿促會商業行業委員會公眾號發布，19日上午，薄邁倫與美國零售商聯合會亞太區董事總經理奎爾（Ryf Quail）帶隊來訪貿促會商業行業委員會（簡稱商業貿促會）。會上，雙方聚焦國際展會合作、國際標準體系建設等核心議題，展開深入且富有成效的交流座談，著力探尋並強化雙方合作的契合點，力求在展會融合創新、標準制定等關鍵領域實現深度合作。