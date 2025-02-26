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台人失聯未通報 陸國台辦：無九二共識 影響協議執行

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，影響兩岸協議執行的根本原因是民進黨當局拒絕不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，影響兩岸協議執行的根本原因是民進黨當局拒絕不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。記者陳政錄／攝影

陸委會主委邱垂正日前揭露，去年1月迄今，陸委會接獲國人赴陸失聯或遭限制人身自由52件，被留置盤查13件等，陸方目前都不會主動通報。就兩岸共打協議執行情況，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，眾所周知，影響兩岸協議執行的根本原因是民進黨當局拒絕不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。

朱鳳蓮26日主持例行記者會，就邱垂正示警大陸祭出懲獨22條後的民眾赴陸風險做出回應。她說，關於懲治「台獨」頑固分子司法文件，陸方已強調過多次，這份司法文件針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，不涉及廣大台灣民眾。

她說，大陸始終歡迎廣大台灣同胞廣泛參與兩岸各領域交流合作，為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務，依法維護台灣同胞人身安全和合法權益。同時，我們依法依規處置各類違法行為。

朱鳳蓮稱，將持續改善增進台灣同胞福祉的制度與政策，推動兩岸各領域交流往來正常化、常態化，有利於兩岸同胞不斷增進相互了解與情誼。我們熱忱歡迎廣大台胞多來大陸走走看看、參訪交流，以自己的親身經歷讓民進黨當局的謠言不攻自破。

不過，陸委會表示，對於失聯案件等，陸方目前都不會主動通報，要在我方主動提出個案後才會協助查找。因此，在本報就此案，以及25日台灣海巡署押返涉破壞海纜的陸資權宜輪和大陸船員調查一案，關切兩岸共打協議執行情況時，朱則回應，眾所周知，影響兩岸協議執行的根本原因是民進黨當局拒絕不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」。

面對台灣民眾赴陸有疑慮，她稱，台灣民眾有恐慌的心情，恰恰是因為民進黨當局經常以莫須有的罪名恐嚇打壓台灣同胞來大陸正常交流、參訪、旅遊，企圖借所謂「反滲透法」在島內（指台灣）製造「寒蟬效應」、「綠色恐怖」，不得人心。

對於近年兩岸共打協議執行情況有限，在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰建議，台灣人赴陸，一定要隨時告知家人自己在哪裡，在大陸當地的「緊急連絡人」電話也很重要。

沈杰說，首先，若家屬能知道在哪裡出事、失聯，涉及台灣人的案件，大陸當地台辦一般都會有備案，可以更快地進行查找，或向大陸國台辦的「投訴協調局」反映；另，若非涉及重大特殊案件，理論上在大陸被拘留時，可以申請打一通電話，「但這通電話可能不是國際長途」，若在大陸有一個可以聯繫到台灣家人的「緊急連絡人」，就能提供即時幫助，也能透過聯繫律師等方式協處。

朱鳳蓮 民進黨 陸委會

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