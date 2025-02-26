陸國台辦：民進黨阻兩岸往來 小兩會溝通只是擋箭牌

就觀光「小兩會」溝通，陸委會強調是為打造高品質的「觀光2.0時代」，大陸國台辦26日指控民進黨謀「獨」刻意破壞兩岸往來，所謂「歡迎陸客來台」只是騙人的幌子，先透過「小兩會」溝通，也只是擋箭牌。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上，持續就兩岸觀光闡述陸方立場。她指控，所謂「觀光1.0」、「觀光2.0」，都是民進黨當局為了干擾阻撓大陸居民赴台旅遊變換的說辭和花招。

朱鳳蓮說，他們（我方）先是把兩岸旅遊「小兩會」溝通作為先決條件，現在又試圖否定2008年以來兩岸旅遊交流合作取得的重大成果和給台灣民眾、業者帶來的巨大利益，完全是罔顧事實、顛倒黑白。

她舉例，先前台灣相關方面曾經估算，2008年7月至2012年6月底，大陸居民赴台旅遊人數累積超過398萬人次，為台灣經濟帶去超過2023億元新台幣收益。反問「難道這些真金白銀是『垃圾』嗎？」

朱鳳蓮表示，兩岸旅遊問題的癥結與障礙，是民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀「獨」刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作，其所謂「歡迎陸客來台」只是騙人的幌子，先透過「小兩會」溝通也只是擋箭牌。