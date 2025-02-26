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大陸總理李強與三大電信商座談 促深入推進「AI+」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業視察科技創新工作。圖為李強在中國電信天翼雲科技有限公司，聽取天翼雲建設、量子通信發展等介紹。新華社
大陸國務院總理李強25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業視察科技創新工作。圖為李強在中國電信天翼雲科技有限公司，聽取天翼雲建設、量子通信發展等介紹。新華社

繼1月與DeepSeek創辦人梁文峰等企業家代表召開座談會後，大陸國務院總理李強25日再次召開座談會，聽取中國電信、中國聯通、中國移動負責人發言後，李強指出，要積極搶抓機遇，大力發展新一代信息通信技術，深入推進「人工智能+」，促進製造業數字化轉型，賦能千行百業。

新華社25日報導，李強表示，當前人工智慧（AI）等前沿技術加速發展，正給世界帶來深刻改變；面對新形勢新任務新要求，3家企業要切實增強責任感緊迫感，堅持創新驅動發展，力爭取得更大突破，為企業做強做優做大奠定更加堅實的基礎，為大陸實現高水平科技自立自強，發展壯大新興產業、未來產業提供更加有力的支撐。

李強要求持續攻堅突破，聚焦短板弱項，加大投入力度，加快推進重點任務，盡早取得更多實質性進展；深化改革激發活力，在薪酬待遇、成果轉化、科研組織方式等方面加強探索，調動科技人員積極性創造性；帶動上下游企業特別是中小企業一塊幹，不斷提高創新效率、降低創新成本、增強創新能力。

李強25日當天先後到中國電信天翼雲科技，聽取天翼雲建設、量子通信發展等介紹；在聯通數據智能公司，聽取工業互聯網發展、網路安全建設等匯報；在中國移動創新中心，了解6G技術研發應用、算力網路調度平台建設等情況。

大陸國務院總理李強25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業視察科技創新工作。圖為李強在聯通數據智能有限公司聽取工業互聯網發展、網路安全建設等匯報。新華社
大陸國務院總理李強25日到中國電信、中國聯通、中國移動所屬企業視察科技創新工作。圖為李強在聯通數據智能有限公司聽取工業互聯網發展、網路安全建設等匯報。新華社

中小企業 李強 網路

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