小米雷軍：完成SU7 Ultra全年銷量目標1萬輛「有九成把握」

小米集團董事長雷軍26日在微博發文稱，新款電動車小米SU7 Ultra產品力很強，團隊信心十足，1萬輛的全年銷量目標已有九成把握。

雷軍指出，SU7 Ultra的初衷是打造屬於這個時代的新豪車，目標是性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉（Tesla）、豪華媲美BBA（BMW、賓士、奧迪）。

小米在去年10月的發布會提及，SU7 Ultra預售價人民幣81.49萬元（約新台幣368萬），相對於小米SU7標準版起售價人民幣21.59萬元（約新台幣97.6萬），SU7 Ultra定價是其3.8倍。

此外，旗艦手機小米15 Ultra，與「新豪車」小米 SU7 Ultra，將於27日晚間7時連袂揭曉，雷軍曾形容，Ultra就是極致的追求和純粹的嚮往。這是小米最近5年高端探索的「答卷之作」，也是小米向超高端進發的開始。