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港財政司預期香港經濟今年增長2％至3％

中央社／ 香港26日電

香港財政司司長陳茂波預測，香港經濟今年會繼續溫和增長，全年實質增長（GDP）在2%至3%之間。

陳茂波今早向立法會提交2025至26年度財政預算案，他指出，過去一年，香港有不少正面發展，包括經濟連續兩年增長、就業市場穩定、通貨膨脹溫和、大型國際盛事相繼舉行、訪港旅客人數顯著增加，以及股市近月氣氛持續向好等。

但香港經濟也經歷不少挑戰，包括國際地緣政局干擾貿易、供應鏈、資金流和投資市場情緒，以及旅客及市民消費模式的轉變繼續影響本地零售及餐飲市場。

他表示，在全球變局中，香港必須以科技創新為核心，全力加速發展經濟，尤其是強化經濟新動能、加快提升傳統產業的競爭力。

他說，香港經濟去年增長溫和，為2.5%，預測今年會繼續溫和增長，全年實質增長在2%至3%之間。

他又預測，香港經濟在2026至29年間，平均每年實質增長2.9%。

陳茂波表示，香港經濟今年仍會面對非常具挑戰性的外圍環境，但也有不少正面因素。

在挑戰方面，他說，保護主義影響全球貿易和資金流向，打擊投資和消費信心，拖慢全球經濟增長。

不過，中國大陸經濟繼續穩定增長，對香港來說，卻是正面因素。

他說，大陸內外循環相互促進，且進一步擴大高水平對外開放，而大陸企業在全球布局產業鏈和供應鏈等，將有利外貿活動穩步發展。

此外，大陸經濟韌性強、基本面堅實，北京中央實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，全方位擴大內需，也會為經濟增長加添動力。

香港

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