快訊

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

目睹浪犬被撞！計程車司機不顧違規下車救狗還跟乘客拜託：能否先去醫院

聽新聞
0:00 / 0:00

持續查電詐！泰國切斷邊境可疑網路訊號 泰總理28日赴實地調查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
泰國總理貝東塔表示，泰國多部門也已與電信公司合作，切斷邊境可疑通信和網路信號，泰國將繼續與大陸和緬甸加強合作與對話，切實解決電信詐騙問題。（大陸央視新聞）
泰國總理貝東塔表示，泰國多部門也已與電信公司合作，切斷邊境可疑通信和網路信號，泰國將繼續與大陸和緬甸加強合作與對話，切實解決電信詐騙問題。（大陸央視新聞）

泰國政府25日舉行內閣會議進一步討論打擊電詐措施，在會後的新聞發布會上，泰國總理貝東塔表示，泰國多部門也已與電信公司合作，切斷邊境可疑通信和網路信號，泰國將繼續與大陸和緬甸加強合作與對話，切實解決電信詐騙問題。

大陸央視新聞報導，貝東塔指出，泰國政府高度重視電信詐騙犯罪問題，始終秉持永不停歇的態度。近期泰國政府與相關國家，在打擊邊境犯罪上取得積極進展，並遣返相關人員。

貝東塔還提到，泰國多部門也已與電信公司合作，切斷邊境地區可疑的通信和網路訊號。為進一步加強跨境合作，她將於28日前往東部沙繳府，實地調研電信詐騙問題，並與柬埔寨政府深化合作，推動聯合打擊行動。

當天，泰國副總理兼國防部長普坦也在內閣會議上通報說，泰國湄索地區的邊境防控已取得階段性成果，部分電詐涉案人員已被遣返回相關國家。3月初，泰國還將與中國大陸、緬甸舉行三方會談，就合作打擊電詐行動進行深入討論。

上周，在泰國緬甸邊境，泰國軍方人員與警方從緬甸方面接收遣返的緬甸妙瓦底地區陸籍涉詐嫌犯，目前這批人員已被押解回中國大陸。

泰國 緬甸 電信詐騙

延伸閱讀

詐騙園區獲釋近7000人滯留泰緬邊境 泰國盼各國盡速遣返

史上首次 美軍官宣我國參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

台南泰國直航包機4月起飛 國人出發日期有2種選擇

女女吻戲票房冠軍 泰《金孫》製作團隊再創佳績

相關新聞

華為AI晶片良率大突破 昇騰生產線已能夠賺錢

英國金融時報（FT）引述兩名知情人士說法報導，華為生產的最先進AI晶片的「良率」，已由一年前的20%提高到接近40%，是...

陸太陽光電模組 底部反轉

大陸市場多家一線太陽光電模組企業傳集體漲價，業內解讀為釋出底部反轉信號。而包括隆基綠能、天合光能等一線廠商也證實確有微幅...

小米雷軍：完成SU7 Ultra全年銷量目標1萬輛「有九成把握」

小米集團董事長雷軍26日在微博發文稱，新款電動車小米SU7 Ultra產品力很強，團隊信心十足，1萬輛的全年銷量目標已有...

陸兩會將至 國台辦：將為台青參與大陸民主創造條件

大陸即將召開全國「兩會」，期間涉台議題、中共總書記習近平是否發表涉台講話備受關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上...

陸資背景權宜輪疑拖斷海纜被押 陸國台辦：民進黨政治操弄

海巡署25日將疑似拖斷台澎海域第三海纜，有陸資背景的多哥籍「宏泰」貨輪及其8名陸籍船員押返安平港調查偵辦。大陸國台辦發言...

持續查電詐！泰國切斷邊境可疑網路訊號 泰總理28日赴實地調查

泰國政府25日舉行內閣會議進一步討論打擊電詐措施，在會後的新聞發布會上，泰國總理貝東塔表示，泰國多部門也已與電信公司合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。