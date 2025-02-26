廣東發債逾1300億 首度大規模落實回收存量土地

廣東本月底將發行人民幣307億元（約新台幣1387億元）專項債用於回收閒置存量土地，為中國首個大規模落實的案例。收儲的地皮主要是企業無力或無意願繼續開發的住宅用地與商用地。

綜合陸媒證券日報、中國經營報報導，為配合房地產市場「去庫存」，收儲存量土地的行動正大規模展開。廣東省財政廳24日發布通知顯示，2月28日將為專項債券進行競爭性招標，發行總額307億元，覆蓋廣東19個城市，86個項目，其中廣州發行最多達60.5億元，珠海、惠州發行超過50億元。

這也是自去年11月中國自然資源部發布「關於運用地方政府專項債券資金收回收購存量閒置土地的通知」以來，中國首個大規模落實的案例。

此前，廣東省多地發布關於運用專項債券資金收回收購存量閒置土地的公示。據中指研究院統計，截至2月22日，廣州、惠州、珠海、江門等城市公示的2025年度第一批擬使用土地儲備專項債券收回收購存量閒置土地項目超過220宗，擬收儲價格合計超過430億元。

據珠海市自然資源局方面透露，收儲的地塊主要包括企業無力或無意願繼續開發的住宅用地和商服用地，旨在進一步盤活存量閒置土地，促進土地資源節約集約利用。

從土地類型看，此輪廣東擬收儲土地涉及住宅、商業、旅館、工業用地等。其中過半是住宅地，商業服務用地占比超過30%，工業用地只有10%。

報導指出，值得注意的是，納入此輪土地收儲名單的項目多來自地方國企。以珠海為例，該市擬收儲14宗用地全部來自本地國企，其中6宗為華發集團所有，6宗來自珠海大橫琴集團。

廣東省2025年預算草案報告顯示，財政部提前下達廣東省2025年新增債務限額3213億元，其中專項債務3035億元，主要用於回收閒置存量土地、收購存量商品房用作保障性住房，推動房地產市場止跌回穩。

報導引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，「隨著專項債資金到位，土地收儲工作推進，將有利於降低土地庫存，穩定地價，引導預期，從而穩定商品房銷售量和價格。」收回地塊後不管是調整規劃再出讓、用於建設好房子，還是用作保障性住房用地或公共用地，都有利於改善房地產市場供給結構。