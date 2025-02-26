大陸首個 火電抽汽熔鹽儲能試營運

中國國家能源集團24日消息，由該集團河北公司龍山電廠建設的600兆瓦機組抽汽熔鹽儲能項目成功完成滿容量頂峰試運，這是中國首個火電抽汽熔鹽儲能項目。

中通社報導，該項目位於河北邯鄲，總投資3.2億元人民幣，是中國首個採用多源抽汽—配汽調控技術的大規模抽汽熔鹽蓄能項目，旨在提高電網調峰能力，優化能源結構，促進綠色低碳發展。

項目以熔融鹽作為蓄熱介質，在電網低谷時段進行蓄能，在電網負荷高峰時段釋放能量，從而提高電網穩定性。該項目投運後，龍山電廠火電機組的調峰能力將在原有基礎上增加100兆瓦，頂峰能力增加30—60兆瓦，機組深調期間可實現邊儲邊放，最大供汽量達230噸/小時。機組頂峰負荷穩定達到650兆瓦，各項參數表現正常。

作為一種清潔、高效、環保的新型儲能方式，火電耦合熔鹽儲能技術具有響應速度快、壽命長、維護成本低等諸多優點。

項目成功實施後，每年將消納新能源約5.2億千瓦時，對中國能源結構轉型和改善大氣環境品質起到積極的推動作用。