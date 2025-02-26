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全球最大 陸塔式光熱發電機發運

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
200兆瓦光熱發電汽輪機機組高壓模組。圖／本報四川德陽傳真
200兆瓦光熱發電汽輪機機組高壓模組。圖／本報四川德陽傳真

2月18日，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）自主研製的大陸首台200兆瓦光熱發電汽輪機、同時也是全球最大的塔式光熱發電汽輪機，從四川德陽成功發運，將應用於世界單體規模最大的塔式光熱項目—中廣核德令哈100萬千瓦光熱儲一體化項目。

中廣核德令哈100萬千瓦項目位於青海省德令哈市，海拔高達3000公尺，是大陸儲能配比率最高的光熱儲多能互補項目，採用熔鹽塔式技術路線，配套採用由東方電氣研製供貨的光熱汽輪機、光熱發電機、蒸汽發生系統，將實現大規模光伏、光熱、儲能、協同發電技術的科技創新與工程示範驗證。早在2018年，東方電氣光熱發電設備已應用於中廣核德令哈50兆瓦槽式光熱發電示範項目，項目投產以來累計發電超過5億千瓦時，為黃色戈壁寫下「綠色詩篇」。

作為200兆瓦光熱儲一體化項目的核心設備，此次發運的汽輪機機組型式為超高壓、雙缸、一次中間再熱、下排氣、直接空冷凝氣式汽輪機，其高壓模組採用筒型缸結構，中低壓轉子採用大陸首次應用於光熱發電領域的焊接技術，具有高經濟性、高靈活性、高可靠性等優點。

據悉，該項目建成投產後年上網電量可達18億千瓦時，每年可節約標準煤55萬噸，減少二氧化碳排放130萬噸。

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