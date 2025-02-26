陸手機廠 在拉美攻城掠地

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

最新研究報告顯示，2024年拉美智慧型手機市場受到設備需求復甦推動，換機周期和廠商促銷策略影響，銷售數量增長15%，出貨量創1.37億支歷史新高。小米和傳音等大陸手機廠商正在持續擴大市占，其中又屬榮耀增速最快。

研調機構Canalys近日發布拉美智慧手機市場調查。從2024年的出貨量來看，三星增長12%達4,290萬支；摩托羅拉下降4%至2,280萬支；小米增長20%至2,270萬支，與摩托羅拉的差距進一步縮小；傳音增長40%達1,280萬支；榮耀首次躋身前五，增長79%達800萬支。

Canalys高級分析師Miguel Pérez表示，2024年拉美智慧型手機市場上的所有玩家幾乎都取得成功。小米、傳音、榮耀、OPPO和realme等大陸廠商出貨量均創歷史紀錄，不僅刺激市場需求，也大幅加劇市場競爭，尤其是在售價低於300美元的細分市場，該價格段的設備占全年總出貨量的72%。

Pérez另指，從競爭角度來看，2024年拉美智慧型手機市場的核心特徵是搶市占。三星和摩托羅拉等傳統廠商試圖奪回失去的市占，而小米和傳音等大陸廠商則持續擴大市場，進一步鞏固在該地區的影響力。這一競爭主要集中在200美元以下的價位段，解釋了該細分市場在2024年增長94%。

Canalys此前分析指出，榮耀在拉美市場快速增長，得益於其最初作為華為子品牌進入市場。

售價 成功 特徵

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