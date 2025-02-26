存款利率調降 陸降息快了

據陸媒不完全統計，本月以來大陸19家民營銀行，至少已有七家下調或正在下調存款利率。業內人士預計，今年第1季底前後，有可能降息。

大陸民營銀行一直是存款界的利息高地，存款利率普遍高於其他銀行，受到大陸「存款特種兵」們的青睞。但自去年以來，民營銀行開始加快下調存款利率。

第一財經報導，蘇商銀行、錫商銀行、新安銀行、三湘銀行與藍海銀行等多家民營銀行已於近日發布下調存款利率的公告。

以錫商銀行為例，定期3個月存款利率從1.6%下調至1.4%、5年期從2.6%下調至2.5%、大額存單3年期利率下調至2.7%，大額存單5年期利率下調至2.6%。

星圖金融研究院副院長薛洪言分析，實體經濟融資需求不振，消費貸款和小微貸款風險上升，讓民營銀行在尋找優質借款人時面臨挑戰。因此，追隨行業趨勢，降低存款利率成為緩解貸款壓力的一種方式。