川普2.0／台商應變 三個新動向

面對川普2.0全球供應鏈再重組下，台商該如何因應，全國工業總會大陸事務處處長黃健群昨（25）日表示，目前美國很多訊息是「高度不確定性」，在大陸台商會採取「新東向」、「新陸商」、「新產業」的三新動向。

黃健群在台灣經濟研究院、中共研究雜誌社主辦的「川普新政府對全球及兩岸經濟情勢影響評估座談會」上指出，資本額或毛利率較高、以美國為市場的台商電子產業，以及伴隨製造業需求的相關服務業，將再掀起一波「新東向」。

其次，以代工為主要營運模式的中小企業台商，若是處於低利狀態，不利於「東向」，隨著進口替代貿易政策，會進一步在地化，甚至在大陸上市，成為「新陸商」。

最後則是成為「新產業」。黃健群指出，尤其在大陸當局目前正加速推動新興及未來產業，在大陸台商勢必透過產業升級，增強產品的競爭力與不可替代性來因應。

黃健群還提到，所有的台商都在思考，什麼是最有利潤的供應鏈，因應地緣政治很多都是在檯面下進行，最快要等到4、5月態勢才明朗。